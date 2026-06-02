ஈரான் தலைமை மதகுரு மோஜ்தபா கமேனி உயிருடன் இருக்கிறார்: அமெரிக்கா

அமெரிக்க, இஸ்ரேல் கூட்டுத் தாக்குதல்களில் படுகாயமடைந்த கமேனியின் தற்போதைய நிலைமை பற்றி...

மோஜ்தபா கமேனி | டிரம்ப் - ANI

Updated On :2 ஜூன் 2026, 10:36 pm IST

அமெரிக்க, இஸ்ரேல் கூட்டுத் தாக்குதல்களில் படுகாயமடைந்த ஈரான் தலைமை மதகுரு மோஜ்தபா கமேனியின் தற்போதைய நிலைமை பற்றி அமெரிக்கா தரப்பிலிருந்து தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஈரான் மீதான போரின் தொடக்கத்தில் அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் நடத்திய கூட்டுத் தாக்குதலில் ஈரான் தலைமை மதகுரு அயத்துல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்டாா். அவரைத் தொடா்ந்து, அவரின் மகன் மோஜ்தபா கமேனி (56) பொறுப்பேற்றாா். அதனைத் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் மோஜ்தபா கமேனியும் காயமடைந்திருப்பதாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், அவா் இதுவரை பொதுவெளியில் தோன்றவில்லை.

இந்த நிலையில், கமேனி உயிருடன் இருக்கிறார் என்ற தகவலை அமெரிக்கா செவ்வாய்க்கிழமை(ஜூன் 2) உறுதி செய்தது. அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ குறிப்பிடும்போது, கமேனி உடல்நிலை முன்னேற்றமடைந்து அதிக செயல்பாட்டுத் திறனுடன் இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.

Summary

U.S. Secretary of State Marco Rubio said Tuesday (May 2) that Iran’s supreme leader Mojtaba Khamenei, who was wounded in U.S.-Israeli attacks and has not been seen in public since assuming office, is alive 

அமெரிக்கா உடனான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை நிறுத்திய ஈரான்!

அணுசக்தி, ஏவுகணைத் திட்டங்கள் நாட்டின் சொத்து - ஈரான் தலைமை மதகுரு மோஜ்தபா கமேனி

ஈரானை கடிதம் மூலம் ஆளும் மோஜ்தபா கமேனி! எங்கே, எப்படி இருக்கிறார்?

அமெரிக்க தாக்குதலில் சுய நினைவை இழந்த மோஜ்தபா கமேனி?

