எல் நினோ விளைவு தொடங்கியது! பசிபிக் பெருங்கடலில் கடும் வெப்பம்!

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உலகையே மிரட்டிக் கொண்டிருக்கும் எல் நினோ விளைவுகள் தொடங்கிவிட்டதாக ஐரோப்பிய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
உலகம் முழுவதும் சுற்றுச்சூழல் நாள் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், மக்களுக்கு அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலாக எல் நினோ விளைவு தொடங்கியிருப்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.
பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் வெப்பம் கடுமையாக அதிகரித்திருப்பதே, எல் நினோ விளைவு தொடங்கியதற்கான அறிகுறியாகக் கருத்திடப்பட்டுள்ளது.
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