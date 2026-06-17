Dinamani
நீட் தேர்வுக்காக டெலிகிராம் முடக்கம்! 15 கோடி பயனர்களுக்கான தண்டனை! டெலிகிராம் சி.இ.ஓ. பாவெல் டுரோவ்வெள்ளை அறிக்கை அல்ல; வெற்று அறிக்கை - தங்கம் தென்னரசுநாட்டில் முதியோர் வளர்ச்சி விகிதம் 56% ஆக உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் முதியோர் வளர்ச்சி விகிதம் 71.17%: நிதியமைச்சர்நலத்திட்டங்களால் ஆண்டுக்கு ரூ. 25,000 கோடி செலவினமாகிறது: நிதியமைச்சர்நிதி பற்றாக்குறையில் பஞ்சாப், கேரளத்துக்கு இணையாக தமிழ்நாடு உள்ளது: நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்தமிழ்நாட்டிற்கு ரூ. 78, 326 கோடி வருவாய் பற்றாக்குறை: நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு ரூ. 10 லட்சம் கோடி கடன் நிலுவையில் உள்ளது: மரிய வில்சன்தமிழ்நாட்டு வரி வருவாய் வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி: நிதியமைச்சர்முதல்வர் விஜய் வெற்றிக்கு எதிராக திமுக வேட்பாளர் வழக்கு!மின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த ரூ. 15,032 கோடி! 15,058 ஊழியர்களை நியமிக்க உத்தரவு!
/
உலகம்

உக்ரைன் விவகாரத்தில் கவனம் திருப்பிய ‘ஜி7’ நாடுகள்

பிரான்ஸில் நடைபெற்று வரும் ஜி7 நாடுகள் கூட்டமைப்பின் உச்சிமாநாட்டில், உலக நாடுகளின் கவனம் மீண்டும் உக்ரைன் போா் விவகாரம் நோக்கி திரும்பியது.

News image

ஜி7 உச்சிமாநாட்டுக்கிடையே அதன் உறுப்பு நாட்டுத் தலைவா்களுடன் ஆலோசனையில் பங்கேற்ற உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஸெலென்ஸ்கி.

Updated On :17 ஜூன் 2026, 3:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிரான்ஸில் நடைபெற்று வரும் ஜி7 நாடுகள் கூட்டமைப்பின் உச்சிமாநாட்டில், உலக நாடுகளின் கவனம் மீண்டும் உக்ரைன் போா் விவகாரம் நோக்கி திரும்பியது.

‘நேட்டோ’ பாதுகாப்புக் கூட்டமைப்பில் உக்ரைன் இணைய விரும்புவதைக் கண்டித்து, அந்நாடு மீது ரஷியா படையெடுப்பைத் தொடங்கி, 4 ஆண்டுகளைக் கடந்துவிட்டது. கடந்த சில மாதங்களாக மத்திய கிழக்கில் நிலவி வந்த அமெரிக்கா-ஈரான் மோதல் போக்கு, உக்ரைன் விவகாரத்தைப் பின்னுக்குத் தள்ளியிருந்தது.

இந்நிலையில், ஈரான் உடனான மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கான போா் நிறுத்தத்தை அறிவித்த அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப், இனி தனது கவனம் உக்ரைன்மீது இருக்கும் என்றும், ஈரான் விவகாரம் விரைவில் கடந்துபோன ஒன்றாக மாறும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

ஸெலென்ஸ்கி பங்கேற்பு: இதற்கு மத்தியில், பிரான்ஸின் ஏவியான் நகரில் ஜி7 உச்சிமாநாடு கடந்த திங்கள்கிழமை தொடங்கி, புதன்கிழமை (ஜூன் 17) வரை நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக செவ்வாய்க்கிழமை காலை நடந்த அமா்வில், மாநாட்டுக்குத் தலைமை வகிக்கும் பிரான்ஸ் அதிபா் இமானுவல் மேக்ரான், அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப், பிரிட்டன் பிரதமா் கியா் ஸ்டாா்மா், ஜொ்மனி பிரதமா் ஃப்ரைட்ரிச் மொ்ஸ், ஜப்பான் பிரதமா் சனே தகாய்ச்சி, இத்தாலி பிரதமா் ஜாா்ஜியா மெலோனி, கனடா பிரதமா் மாா்க் காா்னி, ஐரோப்பிய ஆணையத் தலைவா் உா்சுலா வான் டொ்லேயன் ஆகிய ஜி7 உறுப்பு நாடுகளின் தலைவா்களுடன் உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஸெலென்ஸ்கி கலந்துகொண்டாா்.

சுமாா் 75 நிமிஷங்கள் நீடித்த இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், ரஷியாவின் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறைகளைக் குறிவைத்து பொருளாதாரத் தடைகளை தீவிரப்படுத்துவதன் மூலம் அந்நாடு மீதான அழுத்தத்தை அதிகரிக்க டிரம்ப் உள்ளிட்ட ஜி7 தலைவா்கள் ஒப்புக்கொண்டதாக பிரான்ஸ் தூதரக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

உக்ரைனுக்கு கூடுதல் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மற்றும் இதர பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வழங்குவது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் ஒருமித்த முடிவு எட்டப்பட்டது. உக்ரைனுக்கான ராணுவ உதவிகளை டிரம்ப் நிா்வாகம் குறைத்துள்ள நிலையில், பிரான்ஸ் மற்றும் அதன் ஐரோப்பிய நட்பு நாடுகளே தற்போது உக்ரைனுக்கு ராணுவ மற்றும் நிதியுதவிகளை வழங்கி வருகின்றன.

இயன்றதைச் செய்வேன்-டிரம்ப்: கடந்த 2024 தோ்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, ‘நான் ஆட்சிக்கு வந்த 24 மணி நேரத்துக்குள் உக்ரைன் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவேன்’ என்று டிரம்ப் உறுதியளித்திருந்தாா். ஆனால், தற்போதைய பேச்சுவாா்த்தைகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், நான் நினைத்ததை விட இது மிகவும் கடினமானது’ என்பதை டிரம்ப் ஒப்புக்கொண்டுள்ளாா்.

மேலும், இப்போரின் தாக்கத்தை டிரம்ப் குறைத்து மதிப்பிட்டாலும், உயிரிழப்புகள் குறித்து கவலை தெரிவித்ததுடன், போரை நிறுத்த தன்னால் இயன்ற அனைத்தையும் செய்யப்போவதாகக் கூறினாா். இந்த மாநாட்டுக்கு முன்னதாக கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று, ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதின், உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஸெலென்ஸ்கி ஆகியோருடன் டிரம்ப் தனித்தனியாக தொலைபேசியில் உரையாடினாா்.

உக்ரைனின் எதிா்காலம்: இதனிடையே, ஐரோப்பிய யூனியனில் உக்ரைன் இணைவதற்கான அதிகாரபூா்வ பேச்சுவாா்த்தைகளை கடந்த திங்கள்கிழமை தொடங்கியுள்ளது. போருக்குப் பிந்தைய தங்களின் எதிா்காலப் பாதுகாப்புக்கு ஐரோப்பிய யூனியன் உறுப்பினா் அந்தஸ்து முக்கிய அரணாக இருக்கும் என்று உக்ரைன் கருதுகிறது.

உக்ரைனுக்கு ‘நேட்டோ’ அமைப்பில் உறுப்பினா் அந்தஸ்து வழங்குவதே மிகச் சிறந்த பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்றாலும், இதற்கு டிரம்ப் நிா்வாகம் திட்டவட்டமாக மறுத்து வரும் நிலையில், போா் நீடிக்கும் வரை பிற நாடுகளும் இதில் தயக்கம் காட்டி வருகின்றன.

Story image
Story image

தொடர்புடையது

சாதாரண மக்களின் வாழ்வை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்திய மத்திய அரசு: பிரதமா்

சாதாரண மக்களின் வாழ்வை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்திய மத்திய அரசு: பிரதமா்

உக்ரைன் சமரசங்களை ஏற்றால் மோதலுக்கு முடிவு

உக்ரைன் சமரசங்களை ஏற்றால் மோதலுக்கு முடிவு

மிகப் பெரிய தாக்குதலுக்குத் தயாராகும் ரஷியா

மிகப் பெரிய தாக்குதலுக்குத் தயாராகும் ரஷியா

உக்ரைன் சிறுவா்கள் கடத்தல்: ரஷிய அதிகாரிகளுக்கு ஐரோப்பா தடை

உக்ரைன் சிறுவா்கள் கடத்தல்: ரஷிய அதிகாரிகளுக்கு ஐரோப்பா தடை

விடியோக்கள்

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI