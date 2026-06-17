நாம்தான் இன்ஸ்டாவில் மிகப் பிரபலமான ஜோடி! ஜி7 மாநாட்டில் மோடியிடம் மெலோனி கூறிய விடியோ வைரல்!!

பிரான்ஸில் நடைபெற்றுவரும் ஜி7 உச்சி மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றுள்ள பிரதமா் நரேந்திர மோடியிடம், இன்ஸ்டாகிராமில் நாம்தான் மிகப் பிரபலமான ஜோடி என்று இத்தாலிய பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி கூறிய விடியோ வைரலாகியிருக்கிறது.
கடந்த மாதம் இத்தாலி சென்றிருந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் இந்தியாவிலிருந்து உங்களுக்கு பரிசொன்று வாங்கிவந்திருக்கிறேன் என்று கூறி, மெலோனிக்கு மெலோடி சாக்லெட் கொடுத்த விடியோ வைரலாகியிருந்த நிலையில், இன்றைய விடியோ பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
பல நாட்டுத் தலைவர்களும் குழு புகைப்படம் எடுக்க ஒன்றாக அணிவகுத்தபோது, மெலோனியும், பிரதமர் மோடியும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து கைக்குலுக்கி வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக் கொண்டனர். அப்போது அங்கே பதிவான விடியோவில் குரல் பதிவு சரியாக கேட்கவில்லை. பிரதமர் மோடி, சமூக வலைத்தளத்தில் நாம் இருவரும் அதிகம் பேசப்படுகிறோம் என்பது போன்ற கருத்தை அவர் கூற, அதனைக் கேட்ட இத்தாலி பிரதமர், ஆமாம், நாம்தான் இன்ஸ்டாகிராமில் மிகப் பிரபலமான ஜோடி என்று கூறி சிரிப்பது பதிவாகியிருக்கிறது.
ஏவியான் நகரில் ஜி7 நாடுகளின் வருடாந்திர உச்சிமாநாடு, கடந்த 15-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. சர்வதேச சவால்கள், பொருளாதார சிக்கல்கள் என பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து நேற்று தலைவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர். கூட்டத்தில், ஜி7 மாநாட்டுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தலைவர்கள் குழு புகைப்படம் எடுக்கக் கூடியபோது, இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி - பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சந்திப்பு பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
உலகின் வளா்ந்த பொருளாதார நாடுகளான கனடா, பிரான்ஸ், ஜொ்மனி, இத்தாலி, ஜப்பான், பிரிட்டன், அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அங்கம் வகிக்கும் இந்தக் கூட்டமைப்பின் மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பிரதமா் மோடி பங்கேற்றுள்ளாா். இதையொட்டி, பல்வேறு நாடுகளின் தலைவா்களுடன் அவர் பேச்சுவாா்த்தை நடத்துகிறாா்.
Summary
We are the famous couple on Insta Video of Meloni to Modi
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