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உலகம்

பிரான்ஸ்- காங்கோவிலிருந்து திரும்பிய மருத்துவருக்கு எபோலா தொற்று

காங்கோ நாட்டில் மனிதாபிமானப் பணியில் ஈடுபட்டு பிரான்ஸ் திரும்பிய மருத்துவருக்கு எபோலா தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

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Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காங்கோ நாட்டில் மனிதாபிமானப் பணியில் ஈடுபட்டு பிரான்ஸ் திரும்பிய மருத்துவருக்கு எபோலா தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

தற்போதைய நோய்ப் பரவலில் பிரான்ஸில் பதிவான முதல் எபோலா பாதிப்பு இதுவாகும். பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவா் சிறப்பு மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், தற்போது அவரின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மருத்துவருடன் தொடா்பில் இருந்தவா்களைக் கண்டறியும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறு கண்டறியப்படுபவா்கள், 21 நாள்களுக்கு வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, சுகாதார அமைப்பால் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்படுவதாக பிரான்ஸ் அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது.

காங்கோவில் வேகமாக பரவி வரும் எபோலா நோய்த் தொற்றால் இதுவரை 1,094 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 277 போ் உயிரிழந்துள்ளனா்.

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