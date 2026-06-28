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உலகம்

ஆப்கானிஸ்தானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்

வடகிழக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் சனிக்கிழமை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

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நிலநடுக்கம் - பிரதிப் படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 2:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வடகிழக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் சனிக்கிழமை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

பதாக்ஷான் மாகாணத்தில் ஹிந்து குஷ் மலைப்பகுதியை மையமாகக் கொண்டு, பூமிக்கு அடியில் சுமாா் 178 கி.மீ. ஆழத்தில் உருவான இந்த நிலநடுக்கம், ரிக்டா் அளவுகோலில் 6.1 அலகுகளாகப் பதிவானது.

இந்நிலநடுக்கத்தின் அதிா்வுகள், அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் பல்வேறு நகரங்களிலும், இந்தியாவின் சில பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டது.

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