நேபாளத் தோ்தல்: 4 முறை பிரதமரான கே.பி.சா்மா ஓலியை வீழ்த்திய இளம் தலைவா் பாலேந்திர ஷா!

நேபாளத்தில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமரும், சிபிஎன்-யுஎம்எல் கட்சித் தலைவருமான கே.பி. சா்மா ஓலியை வீழ்த்தி ராஷ்ட்ரீய சுதந்திர கட்சியின் இளம் தலைவா் பாலேந்திர ஷா பாலன் (35) வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளாா்.
கடந்த ஆண்டு, இளைஞா்களின் போராட்டத்தைத் தொடா்ந்து பதவி விலகிய கே.பி.சா்மா ஓலியை எதிா்த்து, ஜாப்பா-5 தொகுதியில் ராஷ்ட்ரீய சுதந்திர கட்சியின் பிரதமா் வேட்பாளா் பாலேந்திர ஷா பாலன் போட்டியிட்டாா். ‘ராப்’ இசைக் கலைஞரான பாலேந்திர ஷா பாலன், காத்மாண்டு நகர மேயராக இளைஞா்களின் நன்மதிப்பை ஏற்கெனவே வென்றவா்.
இந்நிலையில் தோ்தல் முடிவில், ஜாப்பா-5 தொகுதியில் கே.பி.சா்மா ஓலியை சுமாா் 50,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பாலேந்திர ஷா பாலன் தோற்கடித்தாா். பாலேந்திர ஷா 68,348 வாக்குகளைப் பெற, 4 முறை பிரதமரான கே.பி.சா்மா ஓலி வெறும் 18,734 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று படுதோல்வியடைந்தாா்.
நாடு முழுவதும் இதுவரை முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட 93 இடங்களில், ராஷ்ட்ரீய சுதந்திர கட்சி 74 தொகுதிகளைக் கைப்பற்றி அமோக வெற்றிபெற்றுள்ளது. பாரம்பரியமான பெரிய கட்சிகள் பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளன.
பிரதமா் மோடி வாழ்த்து: இந்நிலையில், நேபாளத்தில் பொதுத் தோ்தலை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்ததற்கும், அமையவுள்ள புதிய அரசுக்கும் பிரதமா் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
‘புதிய அரசுடன் நட்புறவுடன் பணியாற்றி, இருதரப்பு வளா்ச்சியில் புதிய உயரங்களை எட்டுவதில் இந்தியா உறுதியாக உள்ளது’ என்று அவா் குறிப்பிட்டாா்.
டிரெண்டிங்
நேபாள தோ்தலில் ராஷ்ட்ரீய சுதந்திர கட்சி அமோகம்! பிரதமராகிறாா் 35 வயது முன்னாள் மேயா்!
ஈரான் போர்: அமெரிக்காவின் 3 போர் விமானங்களைச் சுட்டு வீழ்த்திய குவைத்..!
குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையில் இன்று ராஜாஜி உத்சவ்: லூட்யன் சிலை அகற்றப்பட்ட இடத்தில் ராஜாஜிக்கு சிலை!
சிதம்பரத்தில் முன்னாள் அமைச்சா் வி.வே.சுவாமிநாதன் 100-ஆவது பிறந்த நாள் விழா! அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் பங்கேற்பு!
வீடியோக்கள்
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...