ஈரான் மாலுமிகளின் உடல்கள் இலங்கையிலிருந்து அனுப்பிவைப்பு

இந்தியப் பெருங்கடலில் அமெரிக்காவின் தாக்குதலில் சிக்கி உயிரிழந்த 84 ஈரான் கடற்படை மாலுமிகளின் உடல்கள், இலங்கையிலிருந்து அவா்கள் சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
இந்தியாவில் சா்வதேச கடற்படை அணிவகுப்பில் பங்கேற்றுவிட்டு, நாடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த ஈரானின் ‘ஐரிஸ் தேனா’ போா்க் கப்பலை இலங்கை கடல் எல்லைக்கு அருகே அமெரிக்க நீா்மூழ்கிக் கப்பல் கடந்த 4-ஆம் தேதி தாக்கியது. இதில் அந்தப் போா்க் கப்பல் கடலில் மூழ்கி 84 போ் உயிரிழந்த நிலையில், 32 மாலுமிகள் காயங்களுடன் உயிா் தப்பினா்.
இறந்த மாலுமிகளின் உடல்களை ஈரான் தூதரகத்திடம் ஒப்படைக்குமாறு இலங்கை அரசுக்கு உள்ளூா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, காலி நகர மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டிருந்த உடல்கள் பலத்த பாதுகாப்புடன் ஹம்பாந்தோட்டை சா்வதேச விமான நிலையத்துக்குக் கொண்டு வரப்பட்டன. அங்கிருந்து துருக்கி நாட்டுக்குச் சொந்தமான சிறப்பு விமானம் மூலம் ஈரான் தலைநகா் டெஹ்ரானுக்கு உடல்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன.
அதேபோல், காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த 32 மாலுமிகளும் மருத்துவமனையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, தற்போது காலி விமானப் படை தளத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனா். இரு நாடுகளுக்கிடையிலான தூதரக பேச்சுவாா்த்தைகளைத் தொடா்ந்து, இவா்களையும் விரைவில் தாயகம் அனுப்ப நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இலங்கை: 45 ஈரான் கடற்படை வீரா்கள் உடல் தூதரகத்திடம் ஒப்படைப்பு
ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடல்: 28 இந்தியக் கப்பல்கள், 778 மாலுமிகளின் நிலை என்ன?
மீட்கப்பட்ட 208 ஈரான் மாலுமிகள்: இலங்கை கடற்படை முகாமிற்கு மாற்றம்
ஈரான் போர்: அமெரிக்காவின் 3 போர் விமானங்களைச் சுட்டு வீழ்த்திய குவைத்..!
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...