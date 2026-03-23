அமெரிக்காவில் தீயணைப்பு வாகனம் மீது விமானம் மோதி விபத்து
அமெரிக்காவில் தரையிறங்கிய பயணிகள் விமானம் தீயணைப்பு வாகனம் மீது மோதியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
விபத்தில் சிக்கிய விமானம்.
IANS
அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க்கின் லாகார்டியா விமான நிலையத்தில் ஏர் கனடா விமானம் இரவு 11:38 மணியளவில் தரையறங்கியபோது ஓடுபாதையில் தீயணைப்பு வாகனம் மீது மோதியது.
மோதிய வேகத்தில் விமானத்தின் முன்பகுதி பலத்த சேதம் அடைந்தது.
நியூயார்க் போலீஸ் இந்த சம்பவத்தை உறுதிப்படுத்தியது. ஆனால் இதுகுறித்து கூடுதல் தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
விபத்து காரணமாக விமான நிலையத்தின் அனைத்துச் சேவைகளும் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டன.
அருகில் இருந்தவர்களால் எடுக்கப்பட்டு இணையதளங்களில் பதிவிடப்பட்ட பல காணொளிகளில், விமானத்தின் முன்பகுதியில் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டிருந்தது தெரிய வந்துள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...