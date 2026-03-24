டிரம்ப் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட 24 கேரட் தங்க நாணயம்!
டிரம்ப் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட தங்க நாணயத்தின் மாதிரி
Photo: X
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட தங்க நாணயத்தை வெளியிட அந்நாட்டின் நுண்கலை ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் 250-வது சுதந்திர ஆண்டு விழா வருகின்ற ஜூலை 4 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது. அன்றைய நாளில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட 24 கேரட் தங்க நாணயத்தை வெளியிட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க சட்ட விதிகளின்படி, உயிருடன் இருக்கும் அதிபரின் புகைப்படத்தை நாணயத்தில் வெளியிட அனுமதியில்லை. இதுதொடர்பான சட்டப்பூர்வத்தன்மை குறித்த கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன.
இந்த நிலையில், அமெரிக்க கருவூலச் செயலாளர் ஸ்காட் பெசென்ட்டுக்கு தங்க நாணயங்களை அச்சிட்டு வெளியிடுவதற்கு அதிகாரம் இருக்கும் நிலையில், அவரின் விருப்ப உரிமைக்கு இணங்க நாணயத்தை வெளியிட நுண்கலை ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
அந்த 24 கேரட் தங்க நாணயம், ஒரு மேஜையின் மீது அதிபர் டிரம்ப் கைகளை வைத்திருப்பது போன்ற புகைப்படத்துடன் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த நாணயத்தின் அளவை இறுதி செய்தவுடன், நாணயத்தை அச்சிட கருவூலச் செயலாளர் உத்தரவிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க அதிபராக கடந்தாண்டு பதவியேற்ற டிரம்ப், நுண்கலை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களை பதவி நீக்கம் செய்து, தனது ஆதரவாளர்களை அந்த ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களாக நியமித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்புடையது
