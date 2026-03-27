Dinamani
ஈரான் மீதான தாக்குதல் மேலும் 10 நாள்கள் நிறுத்தம்: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்யு20 தெற்காசிய கால்பந்து: பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது இந்தியாவிதிகளில் மாற்றம்: 8 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம்நயாரா பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வுசென்னை ஐஐடி-யில் ‘ஆன்மிகம், அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம்’பிரதமருக்கு எதிராக அவதூறு விடியோ: எக்ஸ் சமூக வலைதள நிறுவனம் மீது கேரள காவல் துறை வழக்குப் பதிவுதோ்தல் நன்கொடை: 10 மடங்கு கூடுதலாக பெற்ற பாஜக!சென்னையில் கைவிடப்பட்ட ‘ஓபன் டாப்’ பேருந்துகள் திட்டம்சட்டப்பேரவைத் தோ்தலால் தள்ளிவைக்கப்பட்ட வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்சென்னை விமான நிலைய ஒருங்கிணைந்த 2-ஆவது முனையம் டிசம்பருக்குள் திறக்க வாய்ப்புகேரள தோ்தல் களத்தில் 890 வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஇந்தியாவில் 60 நாள்களுக்குத் தேவையான பெட்ரோல்-டீசல் கையிருப்பு: மத்திய அரசுமேற்காசிய போரின் தாக்கங்கள்: மாநில முதல்வா்களுடன் பிரதமா் இன்று ஆலோசனைதமிழக காவல் துறையில் 10 அதிகாரிகளுக்கு ஐபிஎஸ் அந்தஸ்துநேபாளத்தின் இளம் பிரதமராக பாலேந்திர ஷா இன்று பதவியேற்பு
/
உலகம்

இந்தியா உள்பட 5 நட்பு நாடுகளுக்கு ஹோா்முஸ் நீரிணையில் ஈரான் அனுமதி

News image

IANS

Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:32 am

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியா, ரஷியா, சீனா, பாகிஸ்தான், இராக் ஆகிய 5 நட்பு நாடுகளின் கப்பல்கள் ஹோா்முஸ் நீரிணையைக் கடக்க அனுமதி அளிப்பதாக ஈரான் அறிவித்துள்ளது.

இந்தியா தனது எரிசக்தி கொள்முதலுக்கு மேற்காசிய பிராந்தியத்தை வெகுவாக சாா்ந்துள்ள நிலையில், ஈரானின் இந்த அறிவிப்பு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

ஈரான் மீது இஸ்ரேல்-அமெரிக்க கூட்டுப் படை கடந்த பிப். 28-இல் நடத்திய தாக்குதலில் அந்நாட்டின் தலைமை மதகுரு அயதுல்லா அலி கமேனி மற்றும் பல்வேறு அமைச்சா்கள் கொல்லப்பட்டனா். இதைத் தொடா்ந்து, இஸ்ரேல் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதலைத் தொடுத்தது.

கச்சா எண்ணெய்-எரிவாயு ஏற்றுமதிக்கு முக்கிய வழித்தடமான ஹோா்முஸ் நீரிணையையும் ஈரான் மூடியுள்ளதால், கச்சா எண்ணெய்-எரிவாயு ஏற்றுமதியில் பெரும் தடங்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இது பல நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டுக்கும், விலையேற்றத்துக்கும் காரணமாகியுள்ளது.

நட்பு நாடுகளுக்கு மட்டும் அனுமதி: ஈரான் அரசுடன் இந்தியா நடத்திய பேச்சுவாா்த்தையின் அடிப்படையில் இந்திய கப்பல்கள் அந்த நீரிணையைக் கடக்க ஈரான் அனுமதித்துள்ளது. இதேபோல சீனா உள்ளிட்ட வேறு நாடுகளின் கப்பல்களும் அப்பகுதியில் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

இந்நிலையில், ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சா் அப்பாஸ் அராக்சி இது தொடா்பாக கூறியதாவது: நாங்கள் நட்பு நாடுகளாகக் கருதும் சீனா, ரஷியா, இந்தியா, இராக், பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் கப்பல்கள் ஹோா்முஸ் நீரிணையைக் கடக்க அனுமதிக்கிறோம். அதே நேரத்தில் ஈரானின் ‘எதிரிகளுடன்’ தொடா்புடைய கப்பல்களை அந்தப் பகுதியை கடக்க அனுமதிக்க மாட்டோம். நாங்கள் போா்ச்சூழலில் உள்ளோம். இந்தப் பிராந்தியமும் போா்ப் பகுதியாக மாற்றப்பட்டுவிட்டது. எனவே, எதிரி நாடுகளும், அவா்களின் கூட்டாளிகளும் இந்தக் கடல் பகுதியைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது. ஆனால், மற்றவா்களுக்கு அந்த இடம் திறந்தே இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

அமெரிக்காவுடன் பேச்சு இல்லை: இஸ்ரேல்-அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர மூன்றாவது தரப்பு நாடுகள் முயற்சிப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், ‘அமெரிக்காவுடன் எந்தப் பேச்சுவாா்த்தையிலும் ஈரான் ஈடுபடவில்லை; சா்வதேச உத்தரவாதங்களை முழுமையாக நம்ப முடியாது. ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த இனி யாரும் துணியக் கூடாது என்பதே எங்கள் நிலைப்பாடு’ என்றாா் அராக்சி.

ஹோா்முஸ் நீரிணையில் பயணிக்கும் சரக்குக் கப்பல்களை தாக்குவது மற்றும் இடையூறு ஏற்படுத்துவதை ஏற்க முடியாது என பிரதமா் மோடி கடந்த திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இந்தியாவின் எரிசக்தி கொள்முதலுக்கு முக்கிய ஆதாரமாக மேற்காசிய பிராந்தியம் உள்ளது. ஹோா்முஸ் நீரிணையில் பதற்றம் தொடா்ந்தால், எரிபொருள் மட்டுமன்றி உர விநியோகமும் பாதிக்கும் என்பது இந்தியாவின் கவலையாகும்.

முன்னதாக, ஈரான் கச்சா எண்ணெய் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த தடைகளை கடந்த வாரம் அமெரிக்கா நீக்கியது. மேலும், போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் முயற்சியாக ஈரான் மீதான தாக்குதலை 5 நாள்களுக்கு நிறுத்திவைப்பதாக அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் அறிவித்தாா். ஆனால், இஸ்ரேல் இதில் உடன்படவில்லை.

ஹோா்முஸ் நீரிணையை கடந்த இரு கப்பல்கள்: இந்தியாவுக்கு மேலும் 92,000 டன் எல்பிஜி!

ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கா் மீண்டும் ஆலோசனை: ஹோா்முஸ் நீரிணையை பாதுகாப்பாக கடந்து சென்ற முதல் இந்திய கப்பல்

ஹோா்முஸ் நீரிணையைக் கடந்து இந்தியா வந்த எண்ணெய்க் கப்பல்

ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதியா?

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026