Dinamani
தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்: மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது - ப.சிதம்பரம்அமைச்சரவையில் எந்தத் துறை அளித்தாலும் மகிழ்ச்சி: கிரிஷ் சோடங்கர்தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்: அரசியல் நிகழ்வு அல்ல, உணர்வு! - மாணிக்கம் தாகூர்நீர்நிலைகளில் வண்டல் மண் எடுத்துச்செல்ல விவசாயிகளுக்கு அனுமதி!தவெக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸின் ராஜேஷ் குமார், விஸ்வநாதனுக்கு அமைச்சர் பதவி! டிஜிபி வெங்கடராமன் உள்பட 15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!கேரளத்தில் சில்வர் லைன் அதிவேக ரயில் வழித்தட திட்டம் ரத்து தமிழகத்தின் 11 இடங்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பநிலை பதிவு!
/
உலகம்

மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்களை மண்டியிடச் செய்த இஸ்ரேல் அமைச்சர்: வலுக்கும் கண்டனம்!

இஸ்ரேலில் மனித உரிமை மீறல்! அமைச்சருக்கு எதிராக வலுக்கும் கண்டனம்!

News image

இடாமர் பென்-விர் - AP

Updated On :20 மே 2026, 10:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரோம் : இஸ்ரேல் அரசில் அமைச்சர் பதவி வகிக்கும் இடாமர் பென்-விர்ரின் மோசமான நடத்தை கண்டனத்தைப் பெற்று வருகிறது. இஸ்ரேல் தேச பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருக்கும் இடாமர் பென்-விர் பாலஸ்தீன ஆதரவு செயல்பாட்டாளர்களிடம் அநாகரிகமாக நடந்துகொண்டதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

பாலஸ்தீன ஆதரவு செயல்பாட்டாளர் குழு காஸாவுக்கான நிவாரணப் பொருள்களுடன் சென்ற படகை சிப்ரஸ் அருகே வழிமறித்த இஸ்ரேலிய கடற்படையினர் அவர்கள் அனைவரையும் ஆஷ்தோத் துறைமுகத்தில் சிறை வைத்தனர். இந்நிலையில், அங்கு சென்ற அமைச்சர் இடாமர் பென்-விர், மண்டியிட்டு நிறுத்தப்பட்டிருந்த அவர்களைப் பார்த்து வெறுப்புணர்வைத் தூண்டும் விதத்தில் பேசி செயல்பட்டார். இது தொடர்பான காட்சிகள் கொண்ட காணொலியை அவர் இணையத்திலும் பகிர்ந்துள்ளார்.

Story image

@itamarbengvir

இஸ்ரேலில் வலதுசாரியைச் சேர்ந்த அமைச்சரின் இந்தச் செயலை அந்நாட்டின் பிரதமர் நெதன்யாகு, வெளியுறவு அமைச்சர் ஆகியோரும் விமர்சித்துள்ளனர். இஸ்ரேலின் மாண்புகளைக் கடைப்பிடிக்கும் விதத்தில் அவர்கள் இல்லை என்று குறிப்பிட்டு அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் நெதன்யாகு.

சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளவர்களில் பெரும்பாலானோர் இத்தாலி மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து, மேற்குறிப்பிட்ட இரு நாடுகளும் தங்கள் நாடுகளுக்கான இஸ்ரேலிய தூதரை நேரில் அழைத்து இது குறித்து கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. சர்வதேச மனித உரிமைகள் நிறுவனமும் இஸ்ரேல் அமைச்சருக்கு எதிராக கடும் கண்டனத்தைப் பதிவு செய்திருப்பதுடன் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களை விடுவிக்கவும் வலியுறுத்தியுள்ளது.

Summary

 Itamar Ben-Gvir, Israel's far-right National Security Minister, released a controversial video that sparked the outcry. Giorgia Meloni, the prime minister of Italy, has vehemently denounced the "unacceptable" treatment of activists on charity flotillas headed for Gaza.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஹமாஸ் தலைவரைக் கொன்றதாக இஸ்ரேல் அறிவிப்பு!

ஹமாஸ் தலைவரைக் கொன்றதாக இஸ்ரேல் அறிவிப்பு!

இஸ்ரேல் - லெபனான் 10 நாள் போா்நிறுத்தம்: டிரம்ப் அறிவிப்பு

இஸ்ரேல் - லெபனான் 10 நாள் போா்நிறுத்தம்: டிரம்ப் அறிவிப்பு

ஹமாஸை பயங்கரவாத அமைப்பாக இந்தியா அறிவிக்க வேண்டும்! - இஸ்ரேல் வலியுறுத்தல்!

ஹமாஸை பயங்கரவாத அமைப்பாக இந்தியா அறிவிக்க வேண்டும்! - இஸ்ரேல் வலியுறுத்தல்!

அடுத்த 2 வாரத்திற்குள்...? எச்சரித்த ட்ரம்ப் | Trump in address to nation on Iran war | USA | Washington

அடுத்த 2 வாரத்திற்குள்...? எச்சரித்த ட்ரம்ப் | Trump in address to nation on Iran war | USA | Washington

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam