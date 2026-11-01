6.3 பில்லியல் டாலர்கள் கிரிப்டோகரன்சிகளை திருடிய வடகொரியா ஹேக்கர்கள்!
கிரிப்டோகரன்சி தளமான பைனான்ஸ்-இல் இருந்து பல கோடி அமெரிக்க டாலா்கள் மதிப்பிலான கிரிப்டோகரன்சிகளை வடகொரியா ஹேக்கா்கள் திருடியிருப்பதாக எஃப்.பி.ஐ. குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
கிரிப்டோகரன்சி தளமான பைனான்ஸ்-இல் இருந்து பல கோடி அமெரிக்க டாலா்கள் மதிப்பிலான கிரிப்டோகரன்சிகளை வடகொரியா இணையவழி குற்றவாளிகள் (ஹேக்கா்கள்) திருடியிருப்பதாக அமெரிக்காவின் புலனாய்வு அமைப்பான எஃப்.பி.ஐ. குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்ற தளங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் பைனான்ஸ், மால்டாவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படுகிறது. அங்கிருந்து கடந்த வியாழக்கிழமை கோடிக்கணக்கான அமெரிக்க டாலா்கள் (6.3 பில்லியன் டாலா்கள்) மதிப்புடைய பிட்காயின் மற்றும் பிற எண்ம கரன்சிகள் திருடு போயின. உலக வரலாற்றில் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி திருட்டாக இது கருதப்படுகிறது.
இதில் யாா் ஈடுபட்டு இருக்கலாம் என்பது உறுதியாகவில்லை. இந்நிலையில், அந்தத் திருட்டில் வடகொரியாவைச் சோ்ந்த ஹேக்கா்களே ஈடுபட்டதாக அமெரிக்காவின் புலனாய்வு அமைப்பான எஃப்.பி.ஐ. குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. இதுகுறித்து எஃ.பி.ஐ. சனிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:
பைபிட் பரிமாற்றத் தளத்தில் இருந்து கடந்தாண்டு 1.5 பில்லியன் டாலா்கள் திருடப்பட்டன. அதில் தொடா்புடைய வடகொரியாவைச் சோ்ந்த ஹேக்கா்கள், டிரேடா் ட்ரெய்டா் என்ற பெயரில் எண்ம மோசடி வழியில் ரகசியமாக பைனான்ஸ் தளத்தில் ஊடுருவி கோடிக்கணக்கான அமெரிக்க டாலா்களை திருடியுள்ளனா். இதுவரை ஹேக்கிங் மூலம் நடைபெற்ற திருட்டுகளில் இதுவே மிகப்பெரிய திருட்டாகும்.
பைனான்ஸ் தளத்தில் இருந்து திருடப்பட்ட சொத்துகளை, எத்ரியம் என்ற கிரிப்டோகரன்சியாக இணையவழிக் குற்றவாளிகள் மாற்றியிருப்பது விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அந்த சொத்துகளை தாங்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு மாற்ற அவா்கள் முயற்சிக்கலாம் என எஃப்.பி.ஐ. அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
டிரம்ப் பதில்: எஃப்.பி.ஐ. அறிவிப்பு குறித்து, புளோரிடாவில் அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்பிடம் செய்தியாளா்கள் சனிக்கிழமை கேள்வியெழுப்பினா். அதற்கு அவா், வடகொரியாவுக்கு அதில் தொடா்பிருக்கலாம் என்பதை விசாரணை அதிகாரிகள் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றாா்.
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