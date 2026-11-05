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அமெரிக்க தேர்தலில் டிரம்ப் படுதோல்வி! சமூக வலைத்தளங்களில் களைகட்டிய கொண்டாட்டம்!!

அமெரிக்க தேர்தலில் டிரம்ப் படுதோல்வியை சந்தித்த நிலையில் சமூக வலைத்தளங்களில் களைகட்டிய கொண்டாட்டம்

வெள்ளை மாளிகையில் டிரம்ப் - AP

Updated On :

அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளுக்கும் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில், அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் குடியரசுக் கட்சி படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது.

இதுவரை தான் வைத்ததுதான் சட்டம் என்று நினைத்ததையெல்லாம் உத்தரவாகப் பிறப்பித்து கையெழுத்துப் போட்டுக் கொண்டிருந்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், செனட் மற்றும் பிரதிநிதிகள் அவையில் பெரும்பான்மையை இழந்துவிட்டதால், அவரது தன்னிச்சையான அதிகாரம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பால் இனி எந்த சட்டத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாது. இதுநாள் வரை போர், பரஸ்பர வரி, விசா மறுப்ப என தான் நினைத்தது எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றிக் கொண்டு தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வந்ததால் எண்ணற்றவர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

தற்போது அவரது அதிகாரம், செல்வாக்கு என அனைத்தும் காலியாக, நெட்டிசன்கள் சும்மா இருப்பார்களா? மீம்ஸ்களை உருவாக்கி பகிர்ந்து வைரலாக்கி வருகிறார்கள்.

விடியோக்களும், புகைப்படங்களும், கேலி சித்திரங்களும் என சமூக வலைத்தளங்களில் நேற்று முழுக்க டிரம்ப் தான் பேசுபொருளாகியிருந்தார்.

தள்ளவண்டியில் சர்பத் தயார் செய்யும் டிரம்ப், உணவகத்தில் வேலை செய்வது போன்ற கேலி சித்திரங்கள் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இன்று டிரம்பின் மீம் தினம் என்று அமெரிக்கர்கள், தங்களது சமூக வலைத்தளப் பக்கங்களில் ஏராளமான மீம்ஸ்களை பகிர்ந்தும், ரீ ஷேர் செய்தும் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

Summary

Trump suffers a crushing defeat in the US election! Celebrations erupt on social media!!

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