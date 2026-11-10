The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சர்கார் படத்தை விஜய் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன்எல்லாவற்றையும் திமுக - தவெக இடையிலான பிரச்னை என்று பார்ப்பது நன்மை பயக்கும் விஷயம் அல்ல: பெ. சண்முகம்அரசின் தவறை சுட்டிக்காட்டுவதில் என்ன தவறு? வைகோவுக்கு பெ. சண்முகம் பதிலடிசெஞ்சி சிறுமியே கண்டறியப்படவில்லை; மற்றொரு சிறுமி கடத்தல்: கனிமொழி வருத்தம்திமுக ஆட்சியில் காவல் துறை சுதந்திரமாக இருந்ததா? மாணிக்கம் தாகூர் கேள்விதொடர் கொலைகளை நியாயப்படுத்த முடியாது: அமைச்சர் வன்னி அரசுஅதிகரிக்கும் துப்பாக்கி கலாசாரம்! அச்சத்தின் பிடியில் தமிழக மக்கள்! - இபிஎஸ் விமர்சனம்பெண் ஆட்சியருக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்: காவல் துறையில் திமுக சார்பில் மனு!மேக்கேதாட்டு அணை: டி.கே. சிவகுமாருக்கு பதிலளிக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கும் முதல்வர் விஜய் - அதிமுக கண்டனம்!தீபாவளியன்று 8 கொலைகள் மட்டுமே! தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம்திருவண்ணாமலை: ஏரியில் மூழ்கி பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 3 லட்சம் நிதியுதவி - முதல்வர் விஜய்

பல்கேரியாவில் கடும் பனிமூட்டம்; அடுத்தடுத்து மோதிய 86 வாகனங்கள்: 12 போ் உயிரிழப்பு!

கிழக்கு பல்கேரியாவில் நிலவிய கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக நெடுஞ்சாலையில் அடுத்தடுத்து நேரிட்ட இரண்டு பெரும் விபத்துகளில் 12 போ் உயிரிழந்தனா்.

Updated On :

கிழக்கு பல்கேரியாவில் நிலவிய கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக நெடுஞ்சாலையில் அடுத்தடுத்து நேரிட்ட இரண்டு பெரும் விபத்துகளில் 12 போ் உயிரிழந்தனா்; மேலும் 46 போ் படுகாயமடைந்தனா்.

Story image

தலைநகா் சோஃபியாவையும், கருங்கடல் துறைமுக நகரான பா்காஸையும் இணைக்கும் முக்கிய நெடுஞ்சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை நிகழ்ந்த இவ்விபத்தில், எதிரெதிா் வழித்தடங்களில் கனரக லாரிகள் உள்பட சுமாா் 86 வாகனங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மோதிக்கொண்டன.

விபத்து குறித்த தகவலறிந்ததும் பல்கேரிய பிரதமா் ரூமென் ராதேவ் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தாா். பாரீஸ் அமைதி மாநாட்டில் பங்கேற்றிருந்த பல்கேரிய அதிபா் இலியானா யோடோவாவும் தனது பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, நாடு திரும்புகிறாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.