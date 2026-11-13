மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவன சர்வர் முடக்கம்: 5 மணி நேரத்திற்கு மேலாக அவுட்லுக், செய்யறிவு சேவைகள் பாதிப்பு
உலகம் முழுவதும் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் சர்வர்களில் வியாழக்கிழமை ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து
மைக்ரோசாஃப்ட் - கோப்புப்படம்
வாஷிங்டன்: உலகம் முழுவதும் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் சர்வர்களில் வியாழக்கிழமை ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, மைக்ரோசாஃப்ட் சேவைகள் செயலிழப்பு, அவுட்லுக், டீம்ஸ் மற்றும் பிற மைக்ரோசாஃப்ட் 365 செயலிகள் ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். மேலும், மைக்ரோசாஃப்ட் சேவைகளை பயன்படுத்தும் ஓபன்ஏஐ மற்றும் ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனங்களின் செய்யறிவு சேவைகளால் பயன்படுத்தப்படும் இணைப்பிகளிலும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளது.
மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவன சேவைகள் முடங்கியதால் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் அலுவலகப் பணிகள் ஸ்தம்பித்துள்ளது.
உலகம் முழுவதும் ஐ.டி. துறை மற்றும் பிற நிறுவனங்களில் அலுவல் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
சர்வர்களை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
A Microsoft services outage disrupted Outlook, Teams and other Microsoft 365 applications for more than five hours on Thursday
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