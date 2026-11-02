3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றும் சிறை அதிகாரிகளை இடம் மாற்ற உத்தரவு
பொறுப்புக்கூறலை வலுப்படுத்த சிறைகளில் ஊழலைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரே இடத்தில் பணிபுரியும் சிறை அதிகாரிகளைக் கண்டறிந்து உடனடியாக இடமாற்றம் செய்யுமாறு தில்லி அரசு சிறை நிா்வாகத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறை - பிரதிப் படம்
பொறுப்புக்கூறலை வலுப்படுத்த சிறைகளில் ஊழலைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரே இடத்தில் பணிபுரியும் சிறை அதிகாரிகளைக் கண்டறிந்து உடனடியாக இடமாற்றம் செய்யுமாறு தில்லி அரசு சிறை நிா்வாகத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது தொடா்பான அதிகாரபூா்வ அறிக்கையின்படி, சிபிஆா்ஓ, தொழிற்சாலை மற்றும் கொள்முதல் பிரிவுகள், முதல்முறை குற்றவாளிகள், பொருளாதாரக் குற்றவாளிகள் மற்றும் சிவில் கைதிகள் அடங்கிய சிறைச்சாலைகள் உள்ளிட்ட முக்கியத் துறைகளில் தங்கள் பணியிடங்களில் அதிக காலம் பணியில் இருக்கும் அதிகாரிகளின் பட்டியலையும் அரசாங்கம் கோரியுள்ளது.
ஊழல் மற்றும் முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளை எதிா்கொள்ளும் குறிப்பிட்ட அதிகாரிகளின் கடந்த 10 ஆண்டு கால பணியிட வரலாற்றின் விவரங்களை சமா்ப்பிக்கவும் நிா்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. உயா்மட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தைத் தொடா்ந்து இந்த உத்தரவுகள் வழங்கப்பட்டன.
நிதி முறைகேடுகளைத் தடுக்க கைதிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு மற்றும் மருந்துகளின் தரம் மற்றும் சந்தை விலையை சரிபாா்க்கவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
சிறைச்சாலைகளுக்குள் கடத்தப்படும் புகையிலை மற்றும் போதைப் பொருள்களை பாதிப்பின்றி கண்டறிய மேம்பட்ட ஸ்கேனிங் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதையும் அரசாங்கம் ஆராய்ந்து வருகிறது.
பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் மற்றும் ஊழியா்களின் தவறான நடத்தை தொடா்பான நிலுவையில் உள்ள புகாா்கள் மீது உரிய காலக்கெடுவுக்குள் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை அறிக்கைகளை சமா்ப்பிக்குமாறு சிறை அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனா்.
இதுகுறித்து தில்லி உள்துறை அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் கூறுகையில், சீா்திருத்த நிறுவனங்களில் ஊழல், மிரட்டி பணம் பறித்தல் மற்றும் திறமையின்மை ஆகியவற்றில் அரசாங்கம் பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்மை கொள்கையை பின்பற்றுகிறது.
பல ஆண்டுகளாக ஒரே பதவியில் இருக்கும் அதிகாரிகளை சுழற்றுவது கந்து வட்டியைத் தடுக்கவும், வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும், தில்லி சிறைகளில் ஒருமைப்பாட்டை பராமரிக்கவும் அவசியமாகும்.
சிறைப் பாதுகாப்பை நவீனப்படுத்தவும், கைதிகளின் நலனை உறுதிசெய்யவும், புகாா்களை உடனுக்குடன் நிவா்த்தி செய்யவும் அரசாங்கம் உறுதிபூண்டுள்ளது என்றாா் ஆஷிஷ் சூட்.
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