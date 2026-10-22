ஆசிய சாதனையுடன் 19ஆவது தங்கம்..! மீண்டும் ஒரே பிரிவில் 3 பதக்கங்கள் வென்ற இந்தியர்கள்!
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் ஒரே பிரிவில் மூன்று பதக்கங்களையும் வென்ற இந்தியர்கள் குறித்து...
ஒரே பிரிவில் மூன்று பதக்கங்களையும் வென்ற இந்தியர்கள் - படங்கள்: எக்ஸ் / தூர்தர்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ்
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் ஒரே பிரிவில் மூன்று பதக்கங்களையும் வென்று இந்தியர்கள் சாதனை படைத்துள்ளார்கள்.
ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் கடந்த அக்.18ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.
ஆடவருக்கான உயரம் தாண்டுதலில் டி63 பிரிவில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என மூன்று பதக்கங்களையும் இந்தியர்களே வென்று அசத்தியுள்ளார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் இந்தியாவின் ஷைலேஷ் குமார் 1.89 மீட்டருக்கு உயரம் தாண்டி ஆசிய சாதனையுடன் தங்கம் வென்றார்.
மற்றுமொரு இந்தியர் வருண் சிங் பாடி 1.84 மீட்டருக்கு தாண்டி வெள்ளி வென்றார். ராகுல் 1.81 மீட்டருக்கு உயரம் தாண்டி வெண்கலம் வென்றார்.
நேற்று (அக்.21) குண்டு எறிதலில் இந்தியர்கள் மூன்று பதக்கங்களையும் வென்றிருந்தார்கள். தற்போது, மீண்டும் மூன்று பதக்கங்களையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்கள்.
இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 19 தங்கம், 26 வெள்ளி, 39 வெண்கலம் என 84 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. இத்துடன் புள்ளிப் பட்டியலில் இந்தியா ஆறாவது இடத்துக்கு கீழிறக்கியுள்ளது.
PODIUM SWEEP FOR INDIA!ð¥³— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 22, 2026
A sensational 1-2-3 finish for India in the Menâs High Jump T63 event.
Shailesh Kumar clinched Gold, Varun Bhati secured Silver & Rahul bagged Bronze, completing a remarkable podium sweep for India at #APG2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/X2Rg8l2Sfv
Summary
India sweeps men's high jump T63 event in Para Asiad with Shailesh Kumar, Varun Bhati and Rahul winning gold, silver and bronze respectively.
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