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ஆசிய விளையாட்டு: கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் முதல் முறையாக பதக்கம் வென்ற இந்தியர்கள்!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஸ்கீட் துப்பாக்கி சுடுதல் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வரலாறு படைத்த இந்தியர்கள் குறித்து...

Medal winners in the mixed team skeet shooting event.

ஸ்கீட் துப்பாக்கி சுடுதல் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர்கள். - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா

Published On :

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியர்களின் ஸ்கீட் துப்பாக்கி சுடுதல் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் பதக்கம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளார்கள்.

ஸ்கீட் துப்பாக்கி சுடுதலில் அனந்த்ஜீத் சிங் நருகா மற்றும் பரினாஸ் தலிவால் இணைந்து இந்தியாவுக்கு வெண்கலம் பதக்கம் வென்று கொடுத்துள்ளார்கள்.

ஸ்கீட் துப்பாக்கி சுடுதலில் இது இந்தியாவுக்கு மூன்றாவது பதக்கம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக, ஆடவர், மகளிர் அணிகள் வெண்கலம் வென்றிருந்தன. தற்போது, கலப்பு இரட்டையர் பிரிவிலும் பதக்கம் வென்றுள்ளார்கள்.

இந்தப் பிரிவில் சீனர்கள் தங்கம் பதக்கமும் தென் கொரியர்கள் வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்றார்கள். கத்தார், சீனா, இந்தியா, தென் கொரியா டாப் 4 அணிகளாக இறுதிப் போட்டிகளில் பங்கேற்றார்கள்.

இந்தியர்கள் முதல் சுற்றில் 24 இலக்குகளில் 21 முறையும் சீனர்கள் 23 முறையும் தென் கொரியர்கள் 22 முறையும் இலக்குகளையும் தாக்கி அசத்தினார்கள். பலமாக காற்று வீசியபோதிலும் இந்தியர்கள் அசத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இரண்டாவது சுற்றில் நருகா 24ல் 23 இலக்குகளை சரியாகத் தாக்கினார். மொத்தமாக 44 புள்ளிகள் பெற்று வெண்கலம் வென்றனர். 52 புள்ளிகளுடன் சீனா தங்கமும் 51 புள்ளிகளில் தென் கொரியா வெள்ளியும் வென்றது.

Summary

Anantjeet-Parinaaz clinch historic skeet mixed-team bronze for India

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