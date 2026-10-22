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இந்தியாவுக்கு 18ஆவது தங்கம்..! ஒரே பிரிவில் 2 பதக்கம் வென்ற வீராங்கனைகள்!

ஆசிய பாரா விளையாட்டில் ஒரே பிரிவில் தங்கம், வெள்ளி வென்ற இந்திய வீராங்கனைகள் குறித்து...

Indian athletes who won gold and silver

தங்கம், வெள்ளி வென்ற இந்திய வீராங்கனைகள் - படங்கள்: எக்ஸ் / தூர்தர்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ்

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ஆசிய பாரா விளையாட்டில் ஒரே பிரிவில் தங்கம், வெள்ளி வென்று இந்திய வீராங்கனைகள் அசத்தியுள்ளார்கள். இது இந்தியாவுக்கு 18ஆவது தங்கம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் கடந்த அக்.18ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.

மகளிருக்கான 400 மீட்டர் டி47 பிரிவில் இந்தியாவின் அஞ்சனாபென் பும்பாடியா தங்கமும் மற்றுமொரு இந்திய வீராங்கனை ஜெயந்தி பஹீரா வெள்ளியும் வென்றார்கள்.

இந்தப் போட்டியில் இந்தியாவின் அஞ்சனாபென் பும்பாடியா 59. 97 விநாடிகளில் இலக்கைக் கடந்து முதலிடம் பிடித்தார். மற்றுமொரு இந்திய வீராங்கனை ஜெயந்தி பஹீரா 1:00.65 விநாடிகளில் இலக்கைக் கடந்து இரண்டாமிடம் பிடித்தார்.

தாய்லாந்தின் சசிரவன் இன்தாசோட் 1:02.65 விநாடிகளில் இலக்கைக் கடந்து வெண்கலம் வென்றார்.

டி47 என்பது முழங்கைக்குக் கீழே கை துண்டிப்பு, மணிக்கட்டு துண்டிப்பு, அல்லது ஒரு கையைப் பாதிக்கும் அதுபோன்ற மேற்கைக் குறைபாடு/பாதிப்பு உள்ள விளையாட்டு வீரர்களுக்கான பிரிவைக் குறிக்கும். இதில்தான் இந்திய வீராங்கனைகள் 2 பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்கள்.

இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 18 தங்கம், 25 வெள்ளி, 35 வெண்கலம் உடன் 78 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா ஐந்தாம் இடத்தில் நீடிக்கிறது.

Summary

India's 18th gold..! Anajanben Bumbadiya strikes gold in women's 400m T47; silver for Jayanti Behera

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