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இந்தியாவுக்கு 17ஆவது தங்கம்..! ஷீத்தல் தேவிக்கு ஒரே நாளில் இரண்டாவது!

ஆசிய பாரா விளையாட்டில் ஒரே நாளில் இரண்டாவது தங்கம் வென்ற இந்தியாவின் ஷீத்தல் தேவி குறித்து...

Sheetal Devi

ஷீத்தல் தேவி - படம்: எக்ஸ் / தூர்தர்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ்

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ஆசிய பாரா விளையாட்டில் ஒரே நாளில் வில்வித்தையில் இரண்டாவது தங்கம் வென்ற ஷீத்தல் தேவிக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன. இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 17ஆவது தங்கம் கிடைத்துள்ளது.

ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் கடந்த அக்.18ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.

ஆசிய பாரா விளையாட்டில் வில்வித்தையில் காம்பவுன்ட் தனிநபர் மகளிர் பிரிவில் ஷீத்தல் தேவி தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

முன்னதாக கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் தோமன் குமார் உடன் இணைந்து  உலக சாதனையுடன் தங்கம் வென்றிருந்தார். இந்த எடிஷனில் இரண்டாவது தங்கம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்னதாக ஷீத்தல் தேவி பாராலிம்பிக்ஸில் வெண்கலம், உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் 4 பதக்கங்கள், ஆசிய பாரா போட்டிகளில் 4 தங்கம் உள்பட 6 பதக்கங்கள், உலக பாரா தொடர்களில் 4 தங்கம் உள்பட 8 பதக்கங்கள் வென்றுள்ளார் என்பதும் நினைவுகூரத்தக்கது.

மொத்தமாக இந்தியாவுக்கு 17 தங்கம், 22 வெள்ளி, 34 வெண்கலப் பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. மொத்தமாக 73 பதக்கங்களுடன் இந்தியா பதக்கப் பட்டியலில் ஐந்தாம் இடத்தில் நீடிக்கிறது.

ஷீத்தல் தேவி இரண்டு கைகள் இல்லாமல் பிறந்தவர். அவர் தனது கால்கள், தோள் பட்டைகளை வைத்து வில்வித்தையில் ஒரே நாளில் இரண்டாவது தங்கம் வென்று பலருக்கும் உத்வேகம் அளித்து வருகிறார்.

Summary

Sheetal Devi strikes GOLD in the Para Compound Women’s Individual event at asian para games

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