தங்கம் விலை ஒரே நாளில் இருமுறை உயர்வு!
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (நவ. 27) ஒரே நாளில் காலை மற்றும் மாலை என இரண்டு முறை உயர்ந்திருப்பது பற்றி....
தங்கம் விலை நிலவரம் - IANS
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (நவ. 27) ஒரே நாளில் காலை மற்றும் மாலை என இரண்டு முறை உயர்ந்து, பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.
இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கியபோது, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,600-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.480 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.92,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
காலையிலேயே விலை உயர்ந்திருந்த நிலையில், மாலை நேரத்தில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் மீண்டும் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.
மாலையில் கிராமுக்கு ரூ.170 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,770-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.94,160-க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,840 அதிகரித்து, ரூ.94,000-ஐத் தாண்டியிருப்பது நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய மக்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Summary
The price of ornamental gold in Chennai has risen twice in a single day—in the morning and in the evening today (Nov. 27), giving a shock to the public.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.