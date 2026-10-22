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இந்தியாவுக்கு 16ஆவது தங்கம்..! வில்வித்தையில் உலக சாதனை படைத்த ஷீத்தல் தேவி, தோமன் குமார்!

ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்தியர்கள் குறித்து...

India's Sheetal Devi and Toman Kumar

தோமன் குமார், ஷீத்தல் தேவி - படம்: எக்ஸ் / தூர்தர்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ்

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ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பில் பங்கேற்ற கலப்பு இரட்டையர்கள் ஷீத்தல் தேவி, தோமன் குமார் இணைந்து வில்வித்தையில் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்கள்.

ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் கடந்த அக்.18ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.

பாரா வில்வித்தையில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் ஷீத்தல் தேவி, தோமன் குமார் 151-148 புள்ளிகள் பெற்று இந்தோனேஷியாவின் தியோடோரா ஆடி ஆயுடியா ஃபெரெல்லி மற்றும் கென் ஸ்வாகுமிலாங் இணையை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றார்கள்.

தங்கம் வென்ற இந்தியர்கள் தகுதிச் சுற்றில் தொடர்ச்சியாக இலக்கை துல்லியமாக தாக்கி உலக சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடக்கத்தில் 38-37 என்றிருந்தனர், பின்னர் 77-73 என முன்னேறினர். இறுதியில் 151-148 என வென்றனர்.

இந்தப் பிரிவில் இந்தியர்கள் ஷீத்தல் தேவி, தோமன் குமார் மொத்தமாக 1,402 புள்ளிகள் பெற்று உலக சாதனை படைத்துள்ளார்கள். முன்னதாக 1400 புள்ளிகளே உலக சாதனையாக இருந்தது.

ஷீத்தல் தேவி கைகள் இல்லாமல் பிறந்தவர். அவர் தனது கால்கள், தோள் பட்டைகளை வைத்து வில்வித்தையில் தங்கம் வென்றுள்ளதும் பாராட்டத்தக்கது.

Summary

இந்தியாவுக்கு 15ஆவது தங்கம்..! வீராங்கனை சுவர்ணா ராஜ் அசத்தல்!India's Sheetal Devi and Toman Kumar clinch compound mixed team gold at Asian Para Games

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