2 தங்கம் வென்று வரலாறு படைத்த நிஷாத் குமார்..! நேற்று நீளம் தாண்டுதலில், இன்று உயரம் தாண்டுதலில்!
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் இரண்டாவது தங்கம் வென்ற இந்திய வீரர் நிஷாத் குமார் குறித்து...
வெற்றிக் களிப்பில் நிஷாத் குமார் - படம்: எக்ஸ் / டிடி ஸ்போர்ட்ஸ்
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் இந்திய வீரர் நிஷாத் குமார் உயரம் தாண்டுதலில் இரண்டாவது தங்கம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளார். இந்தியா மொத்தமாக இதுவரை 9 தங்கப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளன.
இதற்கு முன்பாக இரண்டு இந்தியர்கள் ஒரே எடிஷனில் இரண்டு தங்கம் வென்றிருக்கிறார்கள். இந்த வரிசையில் நிஷாத் குமார் மூன்றாவது வீரராக இணைந்துள்ளார்.
ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.
இந்த பாரா ஆசிய விளையாட்டில் திங்கள் கிழமை நீளம் தாண்டுதலில் நிஷாத் குமார் தங்கம் வென்றிருந்தார். தற்போது இன்று உயரம் தாண்டுதலில் தங்கம் வென்றுள்ளார்.
ஆடவருக்கான டி47 உயரம் தாண்டுதல் நிஷாத் குமார் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார். மேலும் இதில் புதிய சாதனையையும் படைத்துள்ளார். 2.04 மீட்டருக்கு உயரம் தாண்டி இந்தப் பிரிவில் வரலாற்றுச் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
டி47 என்பது கைகளின் குறைபாடு கொண்ட தடகள வீரர்களைக் குறிக்கும் வார்த்தையாகும். இந்தப் பிரிவில்தான் நிஷாத் குமார் சாதனை படைத்துள்ளார்.
நிஷாத்தின் வலது கை 6 வயதில் புல் வெட்டும் இயந்திரத்தினால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. அவர் ஹிமாசலப் பிரதேசத்தில் ஒரு விவாசாயி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
SOARING TO NEW HEIGHTS! ð¥ð®ð³— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 20, 2026
Heartiest congratulations to TOPS athlete Nishad Kumar on clinching his second Gold of the Asian Para Games 2026! Clearing a phenomenal 2.04m in the Menâs High Jump T47, he sets a New Games Record and makes the entire nation immensely proud.â¦ pic.twitter.com/MkIlXaYxy3
Summary
Nishad Kumar bags second gold, becomes third Indian to do so in single Asian Para Games
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