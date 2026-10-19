ஆசிய பாரா விளையாட்டு: நீளம் தாண்டுதலில் தங்கம் வென்ற நிஷாத் குமார்!
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா இரண்டாவது தங்கம் வென்றுள்ளது குறித்து...
நிஷாத் குமார். - படம் - எக்ஸ்
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா தனது இரண்டாவது தங்கத்தை வென்றுள்ளது.
ஆசியப் போட்டிகள் நிறைவடைந்த பிறகு, அதன் பாரா போட்டிகள் நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில், மாற்றுத்திறன் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கான 5-ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் நேற்று (அக். 18) தொடங்கின.
வரும் அக். 24-ஆம் தேதி நிறைவடையும் இப்போட்டியில் 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த 3,000 வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், ஆடவருக்கான நீளம் தாண்டுதலில் 7.11 மீட்டர் தூரம் தாண்டி, இந்திய வீரரான நிஷாத் குமார் தங்கப் பதக்கத்தை வென்று அசத்தியுள்ளார்.
நீளம் தாண்டுதல் இறுதிப் போட்டியின் முதல் முயற்சியில் 6.95 மீட்டரில் தொடங்கி, தனது இரண்டாவது முயற்சியில் அதை 7.09 மீட்டராக நிஷாத் குமார் அதிகரித்தார். பின்னர், மூன்றாவது சுற்றில் 7.11 மீட்டரைப் பதிவுசெய்து நிஷாத் குமார் வெற்றி பெற்றார்.
இதன்மூலம், மொத்தம் ஆறு பதக்கங்களைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் இந்தியா ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
India has won its second gold at the Asian Para Games.
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