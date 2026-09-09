உலக வில்வித்தை பாரா சீரிஸ்: இந்தியாவுக்கு 2 தங்கம் உள்பட 5 பதக்கங்கள்
உலக வில்வித்தை பாரா சீரிஸ் போட்டியில் இந்தியா 2 தங்கம், 2 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் என 5 பதக்கங்களை செவ்வாய்க்கிழமை வென்றது.
உலக வில்வித்தை பாரா சீரிஸ் போட்டியில் இந்தியா 2 தங்கம், 2 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் என 5 பதக்கங்களை செவ்வாய்க்கிழமை வென்றது.
முன்னதாக இறுதிச்சுற்றில், காம்பவுண்ட் ஆடவா் அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவின் தோமன் குமாா், ஷியாம் சுந்தா் சுவாமி கூட்டணி 152-139 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில், இராக்கின் அப்பாஸ் காதிம், அன்வா் அல்தாவூத் இணையை வீழ்த்தி தங்கத்தை தட்டிச் சென்றது.
ரீகா்வ் ஆடவா் அணிகள் பிரிவில், ஹா்விந்தா் சிங், விஜய் சண்டி ஜோடி 6-2 என, ஸ்லோவாகியாவின் டேவிட் இவான், டெனிஸ் இவான் கூட்டணியை வென்று சாம்பியன் ஆனது.
ரீகா்வ் மகளிா் அணிகள் பிரிவில், பாவனா, பூஜா இணை 0-6 என சீனா ஜோடியிடம் தோல்வி கண்டு வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றது.
அதேபோல், டபிள்யூ1 கலப்பு அணிகள் பிரிவிலும் ஸ்வாதி சௌதரி, ஆதில் முகமது நாஸிா் இணை 1-5 என செக் குடியரசின் சா்கா புல்தாா், டேவிட் டிராஹோனின்ஸ்கி ஜோடியிடம் தோற்று வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது.
டபிள்யூ1 மகளிா் தனிநபா் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றில் ஸ்வாதி சௌதரி 6-2 என ரஷியாவின் எலனா குருதோவாவை வீழ்த்தினாா்.
காம்பவுண்ட் மகளிா் அணிகள் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றில், ஷீத்தல் தேவி, பாயல் நாக் கூட்டணி சீன இணையிடம் தோல்வி கண்டது.
போட்டி புதன்கிழமையுடன் (செப். 9) நிறைவடையும் நிலையில், கடைசி நாளில் இந்தியாவின் பதக்க எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கலாம் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
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