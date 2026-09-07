சாம்பியன்...
சாம்பியன்...
தமிழ்நாடு துப்பாக்கி சுடும் சங்கம் சாா்பில் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற போட்டியில் டிராப் பிரிவில் 1 தங்கம், 2 வெள்ளி வென்ற எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி மாணவி ஐஸ்மிகா தினகா்.
தமிழ்நாடு துப்பாக்கி சுடும் சங்கம் சாா்பில் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற போட்டியில் டிராப் பிரிவில் 1 தங்கம், 2 வெள்ளி வென்ற எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி மாணவி ஐஸ்மிகா தினகா்.
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