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சாம்பியன்...

சாம்பியன்...

தமிழ்நாடு துப்பாக்கி சுடும் சங்கம் சாா்பில் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற போட்டியில் டிராப் பிரிவில் 1 தங்கம், 2 வெள்ளி வென்ற எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி மாணவி ஐஸ்மிகா தினகா்.

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 2:05 am IST

தமிழ்நாடு துப்பாக்கி சுடும் சங்கம் சாா்பில் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற போட்டியில் டிராப் பிரிவில் 1 தங்கம், 2 வெள்ளி வென்ற எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி மாணவி ஐஸ்மிகா தினகா்.

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