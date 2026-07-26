பளுதூக்குதலில் பலம்; ஒரே நாளில் இரு பதக்கம்... மீராபாய்க்கு தங்கம்; ரிஷிகாந்த்துக்கு வெள்ளி!

காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பளுதூக்குதல் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு ஒரே நாளில் தங்கம், வெள்ளி என இரு பதக்கங்கள் கிடைத்தன. போட்டியில் இத்துடன் இந்தியா 3 பதக்கங்கள் வென்றிருக்க, மூன்றுமே பளுதூக்குதலில் கிடைத்தவையாகும். அதில் ஒன்று பாரா பவா்லிஃப்டிங் கணக்கில் வருகிறது.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில், 23-ஆவது காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது. போட்டிகளின் 4-ஆவது நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை, பளுதூக்குதலில் இந்தியாவின் மீராபாய் சானு தங்கமும், ரிஷிகாந்த சிங் வெள்ளியும் வென்றனா்.
மகளிா் பிரிவில் மீராபாய் சானு அபாரமாக செயல்பட்டு, ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 85 கிலோ, கிளீன் & ஜொ்க் பிரிவில் 105 கிலோ என, மொத்தமாக 190 கிலோ எடையை வெற்றிகரமாகத் தூக்கி போட்டி சாதனையுடன் தங்கத்தை தட்டிச் சென்றாா்.
ஆடவா் 60 கிலோ எடைப் பிரிவில் களம் கண்ட ரிஷிகாந்த சிங், ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 121 கிலோ, கிளீன் & ஜொ்க் பிரிவில் 143 கிலோ என, மொத்தமாக 264 கிலோ எடையைத் தூக்கி 2-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.
முன்னதாக ஸ்னாட்ச் பிரிவில் ரிஷிகாந்த் தூக்கிய எடை, காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் சாதனையை சமன் செய்தது. அதனால், ஸ்னாட்ச் பிரிவு முடிவில் முன்னிலையுடன் கிளீன் & ஜொ்க் பிரிவுக்கு ரிஷிகாந்த சிங் வந்தாா்.
எனினும் அதில் கடைசி இரு முயற்சிகளை அவரால் வெற்றிகரமாக தூக்க முடியாமல் போனதால், 143 கிலோவை மட்டும் அதில் எட்டி பின்னடைவை சந்தித்தாா். மலேசியாவின் முகமது அனிக் கஸ்தான் 273 கிலோவுடன் (121+152) தங்கம் வென்று, ஸ்னாட்ச் மற்றும் கிளீன் & ஜொ்க் என இரு பிரிவுகளிலுமே போட்டி சாதனை படைத்தாா்.
கென்யாவின் ஜோஷுவா அமுங்கா போயா 260 கிலோவுடன் (115+145) வெண்கலம் வென்றாா்.
நீச்சல் - இறுதிக்குத் தகுதி: ஆடவருக்கான 4*200 மீட்டா் ஃப்ரீஸ்டைல் நீச்சல் பிரிவில் இந்திய அணியினா் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
தக்ஷன் சசிகுமாா், அனீஷ் சுனில்குமாா், ஆா்யன் நெஹ்ரா, ஸ்ரீஹரி நட்ராஜ் ஆகியோா் அடங்கிய இந்திய அணி, ஹீட் 2-இல் 7 நிமிஷம் 39.48 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து 3-ஆம் இடம் பிடித்தது.
ஹீட் 1 மற்றும் 2-இல் முதல் 4 இடங்களைப் பிடித்த அணிகள் இறுதிக்குத் தகுதிபெறும் என்பதால், இந்தியாவுக்கும் அந்த வாய்ப்பு கனிந்தது. பலம் வாய்ந்த ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து உள்பட 8 அணிகள் இறுதிக்கு முன்னேறின.
ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் - இறுதிச்சுற்று: ஜிம்னாஸ்டிக்ஸில், மகளிா் வால்ட் பிரிவில் இந்தியாவின் புரோடிஸ்தா சமந்தா இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினாா். தகுதிச்சுற்றில் 13.025 புள்ளிகளுடன் 5-ஆம் இடம் பிடித்த அவா், 8 நபா் இறுதிச்சுற்றில் இடம் பிடித்தாா். களத்திலிருந்த இதர இந்தியா்களில் பிரனதி நாயக், 12.555 புள்ளிகளுடன் 11-ஆம் இடமும், இஷிதா ரெவாலே 11.725 புள்ளிகளுடன் 15-ஆம் இடமும், நிஷ்கா அகா்வால் 11.075 புள்ளிகளுடன் 19-ஆம் இடமும் பிடித்து தகுதிச்சுற்றுடன் வெளியேறினா். மகளிா் அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு 9-ஆம் இடமே கிடைத்தது.
ஏமாற்றம்: ஆடவா் ஆல்-அரௌண்ட் பிரிவில் இந்தியாவின் தபன் மொஹந்தி 70.100 புள்ளிகளுடன் 15-ஆம் இடம் பிடித்து ஏமாற்றம் கண்டாா்.
லான் பௌல்ஸ் - ஏமாற்றம்: லான் பௌல்ஸ் மகளிா் அணிகள் பிரிவு 4-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் ரூபா ராணி, பிங்கி கூட்டணி ‘டை பிரேக்கரில்’ நமீபியாவின் அமாண்டா ஸ்டீன்காம்ப், டயானா வில்ஜோன் இணையிடம் தோல்வி கண்டது.
முதல் செட்டை 5-7 என நமீபியாவிடம் இழந்த இந்தியா, அடுத்த செட்டை 10-1 என அபாரமாகக் கைப்பற்றியது. எனினும், வெற்றியாளரை தீா்மானிக்கும் டை பிரேக்கரில் நமீபியா 3-0 என வென்றது.
இதேபோல் ஆடவா் ஒற்றையா் 4-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் புதுல் சோனோவல் 0.5-1.5 என்ற கணக்கில் மால்டாவின் ஷான் ஜேம்ஸ் பாா்னிஸிடம் தோற்றாா். முதல் செட்டை 4-10 என இழந்த புதுல், அடுத்த செட்டை 7-7 என டை செய்தாா்.
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