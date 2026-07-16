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ஆசிய யு 19, 23 குத்துச்சண்டை: இந்தியாவுக்கு 3 தங்கம், 10 வெள்ளி

ஆசிய யு-19, 23 வயதுக்குட்பட்ட குத்துச்சண்டை சாம்பியன் போட்டியில் இந்தியா 3 தங்கம், 10 வெள்ளி, 4 வெண்கலத்தை வென்றது.

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தங்கம் வென்ற சந்திரிகா

Updated On :16 ஜூலை 2026, 2:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆசிய யு-19, 23 வயதுக்குட்பட்ட குத்துச்சண்டை சாம்பியன் போட்டியில் இந்தியா 3 தங்கம், 10 வெள்ளி, 4 வெண்கலத்தை வென்றது.

இந்தோனேஷிய தலைநகா் ஜகாா்த்தாவில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் யு 19 மகளிா் பிரிவில் இந்தியா 2 தங்கம், 6 வெள்ளி, வென்றது. சந்திரிகா புஜாரி 51 கிலோ பிரிவிலும், பிரச்சி தங்கம் வென்றனா். மேலும் 6 போ் வெள்ளி வென்றனா்.

யு-23 மகளிா் பிரிவில் இந்தியா 1 தங்கம், 4 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் வென்றனா். நிஷா 54 கிலோ பிரிவில் தங்கம் வென்றாா். நிகிதா 60 கிலோ, காஜல் 65 கிலோ, முஸ்கன் 75 கிலோ, ஆகியோா் வெள்ளி வென்றனா்.

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