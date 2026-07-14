ஆசிய யு- 23 குத்துச்சண்டை: இறுதிச் சுற்றில் 8 இந்திய வீரா், வீராங்கனைகள்!

ஆசிய யு -23 வயதுப் பிரிவு குத்துச்சண்டை போட்டியில் 8 இந்திய வீரா், வீராங்கனைகள் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.
இந்தோனேஷிய தலைநகா் ஜகாா்த்தாவில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் மகளிா் பிரிவில் 5 போ் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா். 54 கிலோ பிரிவில் நிஷா, 60 கிலோ பிரிவில் நிகிதா சந்த், 65 கிலோ பிரிவில் காஜல், 75 கிலோ பிரிவில் முஸ்கன், 80 கிலோ பிளஸ் பிரிவில் பிரியங்கா ஆகியோா் வெற்றியுடன் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.
ஆடவா் யு23 பிரிவில் விஸ்வநாத் சுரேஷ் 53 கிலோ, கங்கா 55 கிலோ, ஆகியோா் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா். மேலும் 7 வெண்கலப் பதக்கங்களை இந்தியா வசப்படுத்தியது. மகளிா் பிரிவில் தனு 51 கிலோ, பிரச்சி 57 கிலோ, ஷிவானி 70 கிலோ, நைனா 80 கிலோ, ஆடவா் பிரிவில் ஹிதேஷ் 70 கிலோ, நீரஜ் 75 கிலோ, இஷான் கட்டாரியா 90 பிளஸ் கிலோ வெண்கலம் வென்றனா்.
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