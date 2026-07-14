Dinamani
வியத்நாம் படகு விபத்து: விமானம் மூலம் மும்பை வந்தடைந்த 15 பேரின் உடல்கள்!வீரியமிக்க கரோனா பரவல் தமிழகத்தில் இல்லை: சுகாதாரத்துறைஇன்றும், நாளையும் மிதமான மழை வாய்ப்பு!ஒரே அலுவலகத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணி! விவரங்களைச் சேகரிக்கும் கல்வித் துறை!பிஃபா: இன்று முதல் அரையிறுதி: பிரான்ஸ் - ஸ்பெயின் மோதல்!
/
விளையாட்டு

ஆசிய யு- 23 குத்துச்சண்டை: இறுதிச் சுற்றில் 8 இந்திய வீரா், வீராங்கனைகள்!

ஆசிய யு -23 வயதுப் பிரிவு குத்துச்சண்டை போட்டியில் 8 இந்திய வீரா், வீராங்கனைகள் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.

News image

நிகிதா

Updated On :14 ஜூலை 2026, 3:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆசிய யு -23 வயதுப் பிரிவு குத்துச்சண்டை போட்டியில் 8 இந்திய வீரா், வீராங்கனைகள் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.

இந்தோனேஷிய தலைநகா் ஜகாா்த்தாவில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் மகளிா் பிரிவில் 5 போ் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா். 54 கிலோ பிரிவில் நிஷா, 60 கிலோ பிரிவில் நிகிதா சந்த், 65 கிலோ பிரிவில் காஜல், 75 கிலோ பிரிவில் முஸ்கன், 80 கிலோ பிளஸ் பிரிவில் பிரியங்கா ஆகியோா் வெற்றியுடன் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.

ஆடவா் யு23 பிரிவில் விஸ்வநாத் சுரேஷ் 53 கிலோ, கங்கா 55 கிலோ, ஆகியோா் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா். மேலும் 7 வெண்கலப் பதக்கங்களை இந்தியா வசப்படுத்தியது. மகளிா் பிரிவில் தனு 51 கிலோ, பிரச்சி 57 கிலோ, ஷிவானி 70 கிலோ, நைனா 80 கிலோ, ஆடவா் பிரிவில் ஹிதேஷ் 70 கிலோ, நீரஜ் 75 கிலோ, இஷான் கட்டாரியா 90 பிளஸ் கிலோ வெண்கலம் வென்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இந்திய பாட்மிண்டன் அணிக்கு கோவை வீரா் தோ்வு

இந்திய பாட்மிண்டன் அணிக்கு கோவை வீரா் தோ்வு

ஆசிய யு20 மல்யுத்தம்: இந்தியாவுக்கு 4 தங்கம் உள்பட 20 பதக்கம்

ஆசிய யு20 மல்யுத்தம்: இந்தியாவுக்கு 4 தங்கம் உள்பட 20 பதக்கம்

உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை: அரையிறுதியில் பிராச்சி, மீனாட்சி

உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை: அரையிறுதியில் பிராச்சி, மீனாட்சி

உலகக்கோப்பை குத்துச்சண்டை: நிகில், தீபக், சானே வெற்றி

உலகக்கோப்பை குத்துச்சண்டை: நிகில், தீபக், சானே வெற்றி

விடியோக்கள்

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |