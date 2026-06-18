உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை போட்டி (ஸ்டேஜ் 2) பிரிவில் இந்தியாவின் நிகில், தீபக், சானே ஆகியோா் வெற்றிபெற்றனா்.
சீனாவில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் ஆடவா் 55 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் நிகில் 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பிரேஸிலின் கெல்வியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றாா்.
70 கிலோ பிரிவில் தீபக் அற்புதமாக செயல்பட்டு 5-0 என்றபுள்ளிக் கணக்கில் 2025 உலக சாம்பியன்ஷிப் வெள்ளி வீரா் ஜப்பானின் செவோன் ஓஸாகாவை வென்றாா். 65 கிலோ பிரிவில் சானே 4-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தென்கொரியாவின் சியோன்சுன்ஜினை வென்றாா்.
மகளிா் பிரிவில் 80 கிலோ பிரிவில் மல்ஸம்லுங்கா 1-4 என ஜோா்டானின் அஸ்லாஷ் ஹுசேனிடம் தோற்றாா். 60 கிலோ பிரிவில் மஹி லாமா 0-5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் மங்கோலியாவின் நமுனிடம் தோற்றாா். வியாழக்கிழமை மகளிா் பிரிவில் மீனாட்சி 51 கிலோ, அபிநாஷ் ஜம்வால் 65 கிலோ பிரிவில் களம் காண்கின்றனா்.