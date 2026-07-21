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சத்யன் அபாரம்: டில்லி டபாங் வெற்றி

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் தொடரின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் அகமதாபாத் பைப்பா்ஸ் அணியை 9-6 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தியதுடில்லி டபாங் அணி.

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சத்யன் ஞானசேகரன்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 1:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் தொடரின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் அகமதாபாத் பைப்பா்ஸ் அணியை 9-6 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தியதுடில்லி டபாங் அணி.

கோவா மாநிலம் பனாஜியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற சிங்கிள் ஹெட்டா் ஆட்டத்தில் அகமதாபாத்-டில்லி அணிகள் மோதின. இதில் இந்திய ஜாம்பவான் சத்யன் ஞானசேகரன் டில்லி அணி தரப்பில் களமிறங்கி அபாரமாக ஆடி ஒற்றையரில் 3-0 என பயாஸ் ஜெயினை வீழ்த்தினாா். கலப்பு இரட்டையா் பிரிவில் சத்யன்-மரியா இணை 2-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பயாஸ்-சோபியா இணையை வீழ்த்தியது.

ஆடவா் ஒற்றையரில் டில்லியின் அப்துல் அஜீஸ் 2-1 என அகமதாபாதின் அட்ரியனை வென்றாா். மகளிா் ஒற்றையரில் டில்லியின் சுதிா்தா 1-2 என மனிகா பத்ராவிடம் வீழ்ந்தாா்.

மரியா ஸ்யோ 1-2 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் அகமதாபாதின் சோபியாவிடம் தோற்றாா்.

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