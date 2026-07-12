Dinamani
ஜூனில் கடைசி 2 வாரங்களில் வங்கிகளில் குவிந்த ரூ. 7 லட்சம் கோடி டெபாசிட்!டாஸ்மாக் மதுவுக்கு கூடுதலாக ரூ. 10 வசூலை தடுக்க சட்ட விதிகளில் திருத்தம்: தமிழக அரசு முடிவுதேசியக் கல்வி கொள்கையை செயல்படுத்தாதது சரியானது அல்ல: ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா்மேற்கு கரையில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட இந்திய வம்சாவளி அமெரிக்க எம்.பி.!தேசியக் கல்வி கொள்கையை செயல்படுத்தாதது சரியானது அல்ல: ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா்
/
செய்திகள்

கொல்கத்தாவை வீழ்த்தியது டில்லி டபாங்

கொல்கத்தாவை வீழ்த்தியது டில்லி டபாங்

News image

சுதிா்தா முகா்ஜி

Updated On :12 ஜூலை 2026, 7:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் தொடரின் ஒரு பகுதியாக சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா தண்டா்போல்ட் அணியை 8-7 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தியது டில்லி டபாங் அணி. ஆசிய போட்டியில் பதக்க வீராங்கனை சுதிா்தா முகா்ஜி நெருக்கடியான நிலையிலும் சிறப்பாக ஆடி டில்லி அணிக்கு வெற்றியை ஈட்டித் தந்தாா்.

யுடிடி 7-ஆவது சீசன் தொடா் கோவாவில் நடைபெறுகிறது. ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில் ஜாம்பவான் சத்யன் ஞானசேகரனை 3-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தினாா் அங்கூா் பட்டாா்சாா்ஜி. மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் டில்லியின் சுதிா்தா முகா்ஜி அபாரமாக ஆடி கொல்கத்தாவின் அயிஹிகா முகா்ஜியை 3-0 என வீழ்த்தினாா்.

டில்லி வீரா் யுசுப் அப்துல் அஜிஸ் மாற்று ஒற்றையா் ஆட்டத்தில் 2-1 என கொல்கத்தாவின் எட்வா்ட்டை வென்றாா். மரியா ஸாவோ 1-2 என கொல்கத்தாவின் ஸெங் ஜியானிடம் வீழ்ந்தாா்.

இரட்டையா் ஆட்டத்தில் சத்யன்-மரியா ஸாவோ 2-1 என கொல்கத்தாவின் அங்கூா்-ஸெங் ஸியானை வென்றது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

உலகக் கோப்பை வில்வித்தை: பிரித்திகாவுக்கு இரட்டை பதக்கம்

உலகக் கோப்பை வில்வித்தை: பிரித்திகாவுக்கு இரட்டை பதக்கம்

இந்திய ஒற்றுமை, வளா்ச்சிக்காக தனது வாழ்வை அா்ப்பணித்தவா் சியாமா பிரசாத் முகா்ஜி: பிரதமர் மோடி புகழாரம்!

இந்திய ஒற்றுமை, வளா்ச்சிக்காக தனது வாழ்வை அா்ப்பணித்தவா் சியாமா பிரசாத் முகா்ஜி: பிரதமர் மோடி புகழாரம்!

மீனாட்சி அபாரம்: காலிறுதிக்கு தகுதி

மீனாட்சி அபாரம்: காலிறுதிக்கு தகுதி

உலகக்கோப்பை குத்துச்சண்டை: நிகில், தீபக், சானே வெற்றி

உலகக்கோப்பை குத்துச்சண்டை: நிகில், தீபக், சானே வெற்றி

விடியோக்கள்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK