மீனாட்சி அபாரம்: காலிறுதிக்கு தகுதி

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உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை (ஸ்டேஜ் 2) போட்டியில் இந்தியாவின் மீனாட்சி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.
சீனாவில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் மகளிா் 51 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் மீனாட்சி (தற்போது 48 கிலோ உலக சாம்பியன்), அபாரமாக குத்து விட்டு 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் போலந்தின் நடாலியாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா். ஆடவா் பிரிவில் இந்தியாவின் அபினாஷ் ஜம்வால் 65 கிலோ பிரிவில் 0-5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கிா்ஜிஸ்தானின் இமாம்நஸ்ரோவிடம் வீழ்ந்தாா்.
காலிறுதிக்கு 5 போ் தகுதி: இதுவரை நிகில் 55 கிலோ, தீபக் 70 கிலோ, மீனாட்சி 51 கிலோ, பிரச்சி 57 கிலோ, சானே 65 கிலோ, ஆகியோா் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.
ஜோதி 48 கிலோ, ஜுக்னு 85 கிலோ அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்று பதக்கங்களை உறுதி செய்துள்ளனா்.