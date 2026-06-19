Dinamani
சட்டப்பேரவையில் இன்று இரங்கல் தீர்மானம்!27 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைமேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிராக பேரவையில் இன்று தீா்மானம்: முதல்வா் விஜய் முன்மொழிகிறாா்அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை!அஞ்சல் துறை லோக் அதாலத்: ஜூன் 30-க்குள் மனுக்களை அனுப்பலாம்ஜந்தா் மந்திரில் நாளை இரண்டாம் கட்ட போராட்டம்: கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சிநாடு முழுவதும் மேலும் 3 கோடி குடும்ப அட்டைகள் வழங்க வாய்ப்பு - மத்திய அமைச்சா் தகவல்பிஎம் கிசான் திட்டத்தின்கீழ் 9.44 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நாளை பணம் டெபாசிட் - பிரதமா் மோடி தொடங்கி வைக்கிறாா்பிரிக்ஸ் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகா் மாநாட்டில் பங்கேற்பதாக சீனா அறிவிப்புநீட் தோ்வன்று ரயில் நிலையங்களில் உதவி மையங்கள்ரூ. 2,400 கோடி வேலைவாய்ப்பு ஊக்கத்தொகை: இன்று பிரதமா் வழங்குகிறாா் - நாடு முழுவதும் நேரலைகுடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று லடாக் பயணம்
/
செய்திகள்

மீனாட்சி அபாரம்: காலிறுதிக்கு தகுதி

News image

அபிநாஷ் ஜம்வால் ~

Updated On :19 ஜூன் 2026, 6:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை (ஸ்டேஜ் 2) போட்டியில் இந்தியாவின் மீனாட்சி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.

சீனாவில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் மகளிா் 51 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் மீனாட்சி (தற்போது 48 கிலோ உலக சாம்பியன்), அபாரமாக குத்து விட்டு 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் போலந்தின் நடாலியாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா். ஆடவா் பிரிவில் இந்தியாவின் அபினாஷ் ஜம்வால் 65 கிலோ பிரிவில் 0-5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கிா்ஜிஸ்தானின் இமாம்நஸ்ரோவிடம் வீழ்ந்தாா்.

காலிறுதிக்கு 5 போ் தகுதி: இதுவரை நிகில் 55 கிலோ, தீபக் 70 கிலோ, மீனாட்சி 51 கிலோ, பிரச்சி 57 கிலோ, சானே 65 கிலோ, ஆகியோா் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.

ஜோதி 48 கிலோ, ஜுக்னு 85 கிலோ அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்று பதக்கங்களை உறுதி செய்துள்ளனா்.

Story image

தொடர்புடையது

உலகக்கோப்பை குத்துச்சண்டை: நிகில், தீபக், சானே வெற்றி

உலகக்கோப்பை குத்துச்சண்டை: நிகில், தீபக், சானே வெற்றி

மங்கோலிய மல்யுத்தப் போட்டி: இந்தியாவுக்கு 17 பதக்கம்

மங்கோலிய மல்யுத்தப் போட்டி: இந்தியாவுக்கு 17 பதக்கம்

ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை: இறுதிச் சுற்றில் லக்ஷய், 4 பேருக்கு வெண்கலம்

ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை: இறுதிச் சுற்றில் லக்ஷய், 4 பேருக்கு வெண்கலம்

ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை: இந்திய சிறுமியா் அபாரம்

ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை: இந்திய சிறுமியா் அபாரம்

விடியோக்கள்

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech