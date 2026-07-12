உலகக் கோப்பை வில்வித்தை: பிரித்திகாவுக்கு இரட்டை பதக்கம்

உலகக் கோப்பை வில்வித்தை ஸ்டேஜ் 4 பிரிவில் இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை பிரித்திகா வெள்ளி, வெண்கலம் வென்று அசத்தினாா்.
17 வயதே ஆன பிரித்திகா மகளிா் காம்பவுண்ட் தனிநபா் பிரிவில் துருக்கியின் ஹாஸல் புருனை (உலகின் 11-ஆம் நிலை வீராங்கனை) 145-142 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி உலகக் கோப்பையில் வெண்கலம் வென்றாா்.
ஏற்கெனவே மகளிா் அணி காம்பவுண்ட் பிரிவில் ஜோதி சுரேகா, சிக்கிதா, பிரித்திகா ஆகியோா் கொண்ட இந்திய அணி 228-232 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கொலம்பியாவை வீழ்த்தி வெள்ளி வென்றது.
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