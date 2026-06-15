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உலகக் கோப்பை வில்வித்தை: இந்தியாவுக்கு வரலாற்று வெற்றி

துருக்கியில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை வில்வித்தை 3-ஆம் நிலை போட்டியில், ரீகா்வ் கலப்பு அணிகள் மற்றும் ஆடவா் தனிநபா் என இரு பிரிவுகளில் இந்தியா தங்கத்தை தட்டிச் சென்றது.

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Updated On :15 ஜூன் 2026, 4:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துருக்கியில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை வில்வித்தை 3-ஆம் நிலை போட்டியில், ரீகா்வ் கலப்பு அணிகள் மற்றும் ஆடவா் தனிநபா் என இரு பிரிவுகளில் இந்தியா தங்கத்தை தட்டிச் சென்றது.

இரண்டின் இறுதிச்சுற்றிலுமே, பலம் வாய்ந்த அணியாகவும், இந்தியாவின் சவால் மிக்க நீண்டகால போட்டியாளராகவும் இருக்கும் தென் கொரியாவை வீழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் இந்தியா் தீரஜ் பொம்மதேவரா இரு பிரிவுகளிலுமே தங்கம் வென்று அசத்தியிருக்கிறாா்.

முன்னதாக, போட்டியின் கடைசி நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ரீகா்வ் கலப்பு அணிகள் இறுதிச்சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருந்த இந்தியாவின் தீரஜ் பொம்மதேவரா, கும்கும் மோஹோத் கூட்டணி 5-1 என்ற கணக்கில், முதலிடத்திலிருந்த தென் கொரியாவின் கிம் ஜெ டியோக், ஓஹ் யெ ஜின் ஜோடியை வீழ்த்தியது.

இதில் கும்கும் மோஹோத்துக்கு இது முதல் உலகக் கோப்பை போட்டி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்ததாக, ரீகா்வ் ஆடவா் தனிநபா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 6-ஆம் இடத்திலிருந்த தீரஜ் பொம்மதேவரா 7-3 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில், 4-ஆம் இடத்திலிருந்த தென் கொரியாவின் லீ வூ சோக்கை வீழ்த்தினாா்.

தீரஜுக்கு, உலகக் கோப்பை போட்டியில் தனிநபா் பிரிவில் இது முதல் தங்கமாகும். அவரிடம் தோற்ற லீ, பாரீஸ் ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலம் வென்றவராவாா்.

ஒரே உலகக் கோப்பை போட்டியில் தென் கொரியாவை வீழ்த்தி இந்தியா 2 தங்கப் பதக்கங்கள் வென்றது இதுவே முதல்முறையாகும். போட்டியில் இந்தியா 2 தங்கத்துடன் 2-ஆம் இடம் பிடித்து நிறைவு செய்தது. சீனா முதலிடமும், மெக்ஸிகோ 3-ஆம் இடமும் பிடித்தன.

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