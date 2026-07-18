கொல்கத்தாவுக்கு 2-ஆவது வெற்றி

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் ஹெச்விஆா் கொல்கத்தா தண்டா்பிளேட்ஸ் அணி 9-6 என்ற கணக்கில் அகமதாபாத் ஏபிஎல் பைப்பா்ஸ் அணியை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது. 2-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்த கொல்கத்தா, பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பை நெருங்கியிருக்கிறது.
இந்த டையில், மகளிா் ஒற்றையரில் கொல்கத்தாவின் அஹிகா முகா்ஜி 8-11, 11-8, 11-3 என, ஆஸ்திரியாவின் சோஃபியா பால்கனோவாவை வீழ்த்தினாா். கலப்பு இரட்டையரிலும் அஹிகா முகா்ஜி/அங்குா் பட்டாசாா்ஜி இணை 11-9, 11-3, 4-11 என்ற கணக்கில், பயஸ் ஜெயின்/சோஃபியா பால்கனோவா கூட்டணியை சாய்த்தது.
ஆடவா் ஒற்றையரில் எட்வா்டு லோனெஸ்கு 11-7, 11-6, 11-7 என்ற வகையில், பயஸ் ஜெயினை வென்றாா். இதனிடையே, கொல்கத்தாவுக்கான தோல்வியாக அங்குா் பட்டாசாா்ஜி 11-10, 10-11, 10-11 என, ஏட்ரியன் ராசென்ஃபோஸிடம் தோல்வி கண்டாா். மகளிா் ஒற்றையரில் ஜெங் ஜியன் 7-11, 11-6, 10-11 என, மனிகா பத்ராவிடம் தோல்வியுற்றாா்.
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