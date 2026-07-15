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அகமதாபாதை வீழ்த்தியது உ.பி. புரோம்தீன்ஸ்!

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் அகமதாபாத் பைப்பா்ஸ் அணியை 8-7 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கடும் சவாலுக்குபின் வீழ்த்தியது யுபி புரோம்தீன்ஸ் அணி.

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Updated On :15 ஜூலை 2026, 2:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் அகமதாபாத் பைப்பா்ஸ் அணியை 8-7 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கடும் சவாலுக்குபின் வீழ்த்தியது யுபி புரோம்தீன்ஸ் அணி.

கோவா மாநிலம், பனாஜியில் யுடிடி சீசன் 7 தொடா் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒருபகுதியாக செவ்வாய்க்கிழமை அகமதாபாத்-யுபி புரோம்தீன்ஸ் அணிகள் மோதின.

யுபி அணியின் இளம் வீராங்கனை சாயாலி வானி அபாரமாக ஆடி ஜாம்பவான் அகமதாபாதின் மனிஷா பத்ராவை 2-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தினாா்.

ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில் யுபி வீரா் சுதான்ஷு குரோவா் 1-2 என அகமதாபாதின் பயாஸ் ஜெயினிடம் வீழ்ந்தாா். மகளிா் ஒற்றையரில் யாங்ஸி லியு 1-2 என சோபியாவிடம் தோற்றாா்.

ரிக்காா்டோ-ஸ்வஸ்திகா கோஷ் இணை 3-0 என அகமதாபாதின் பயாஸ்=சோபியா இணையை வென்றது. மாற்று ஒற்றையரில் ரிக்காா்டோ 1-2 என அட்ரியனிடம் வீழ்ந்தாா். மகளிரில் சாயாலி வானி 2-1 என ஜாம்பவான் மனிகாவை வீழ்த்தினாா்.

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