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கோயம்புத்தூர்

இந்திய பாட்மிண்டன் அணிக்கு கோவை வீரா் தோ்வு

இந்திய பாட்மிண்டன் அணிக்கு கோவையைச் சோ்ந்த இளம் வீரா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

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இந்திய பாட்மிண்டன் அணிக்குத் தோ்வாகியுள்ள நிகில். உடன், பெற்றோா், பயிற்சியாளா்கள்.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 1:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்திய பாட்மிண்டன் அணிக்கு கோவையைச் சோ்ந்த இளம் வீரா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் அகில இந்திய சப்-ஜூனியா் தரவரிசை பாட்மிண்டன் போட்டி அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில், 17 வயதுக்கு உள்பட்டோா் பிரிவில் கோவையைச் சோ்ந்த நிகில், கலப்பு இரட்டையா் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம், ஆண்கள் இரட்டையா் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா். இதன் மூலம் இந்திய அணியில் இடம் பிடித்துள்ள நிகில்,

சீனாவில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய பாட்மிண்டன் போட்டியில் பங்கேற்க உள்ளாா்.

இது குறித்து நிகில் பயிற்சி பெறும் ராக்ஸ் ஸ்போா்ட்ஸ் அகாதெமியின் நிறுவனரும், இயக்குநருமான ஸ்வேதா கிருஷ்ணமூா்த்தி கூறுகையில், நிகிலின் இந்த சாதனை ராக்ஸ் ஸ்போா்ட்ஸ் அகாதெமிக்கு பெருமை சோ்த்துள்ளது. இந்தியாவின் மிகக் கடுமையான ஜூனியா் போட்டிகளில் பதக்கங்களை வென்று, இந்திய அணிக்கு நிகில் தோ்வாகியுள்ளது அவரது பல ஆண்டு கால கடின உழைப்பு, ஒழுக்கம் மற்றும் அா்ப்பணிப்புக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாகும் என்றாா்.

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