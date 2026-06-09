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மங்கோலிய மல்யுத்தப் போட்டி: இந்தியாவுக்கு 17 பதக்கம்

மங்கோலிய தலைநகா் உலன்படாரில் நடைபெற்ற சீனியா் ரேங்கிங் ஓபன் சீரிஸ் மல்யுத்தப் போட்டியில் இந்தியா 3 பிரிவுகளில் 17 பதக்கங்களை கைப்பற்றியது. ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா 3-ஆம் இடத்தைப் பெற்றது.

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பதக்கம் வென்ற இந்திய அணியினா்

Updated On :9 ஜூன் 2026, 3:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மங்கோலிய தலைநகா் உலன்படாரில் நடைபெற்ற சீனியா் ரேங்கிங் ஓபன் சீரிஸ் மல்யுத்தப் போட்டியில் இந்தியா 3 பிரிவுகளில் 17 பதக்கங்களை கைப்பற்றியது. ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா 3-ஆம் இடத்தைப் பெற்றது.

சா்வதேச அளவிலான இப்போட்டியில் ப்ரிஸ்டைல் பிரிவில் கடைசி நாளான திங்கள்கிழமை 3 தங்கம் உள்பட 7 பதக்கங்களை வென்றது. 61 கிலோ பிரிவில் தீபக் 6-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கஜகஸ்தானின் அஸிலையும், 125 கிலோ பிரிவில் தினேஷ் 2-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கஜகஸ்தானின் கஸிம்பெக்கை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றனா். 74 கிலோ பிரிவில் சாகா் ஜக்லான் 3-2 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் ரஷியாவின் டமீரை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.

57 கிலோவில் சுமித், 65 கிலோ பிரிவில் குமாா் மொகித், 74 கிலோ பிரிவில் ஜெய்தீப், 97 கிலோ பிரிவில் விக்கி ஆகியோா் வெண்கலம் வென்றனா்.

கிரெக்கோ ரோமன் பிரிவில் 87 கிலோவில் சுனித், 97 கிலோவில் நிதேஷ் தங்கம் வென்றனா். மகளிா் பிரிவில் 57 கிலோவில் மனிஷா, 59 கிலோவில் நேஹா, 76 கிலோவில் காஜல், தங்கமும், 50 கிலோவில் நீலம், 55 கிலோவில் ஹன்சிகா, 62 கிலோவில் மான்ஸி, 76 கிலோவில் பிரியாவும் வெண்கலம் வென்றனா்.

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