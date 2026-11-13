The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பெங்களூர் இளஞ்சிவப்பு மெட்ரோ வழித்தடத்தை தொடக்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி!அதிவேகமாகப் பரவி வரும் புதிய வகை கரோனா! இப்படி ஒரு அறிகுறியா?ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சி.எஸ். கர்ணன் காலமானார்!நவ.16ல் உருவாகிறது அக்வான் புயல்!தமிழகம் முழுவதும் நூலகங்களில் இருந்து 70,674 போலி நூல்கள் அகற்றம்!சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை: அமித் ஷாவிடம் அறிக்கை அளித்தார் தமிழக ஆளுநர் ஆர்லேகர்!

என்விடியா முன்னாள் சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் மேலும் ஒருவருடன் திருமணம் மீறிய உறவு?

என்விடியா நிறுவன ஊழியருடன் ஜென்சன் ஹுவாங் திருமணம் மீறிய உறவில் இருந்தது குறித்து...

Jensen Huang

ஜென்சன் ஹுவாங் - கோப்புப் படம்

Updated On :

சீன உளவாளியாகச் சந்தேகிக்கப்படும் பெண்ணுடன் திருமணம் மீறிய உறவில் இருந்ததாக ஒப்புக்கொண்ட ஜென்சன் ஹுவாங், மேலும் மற்றொரு பெண்ணுடனும் திருமணம் மீறிய உறவில் இருந்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஜென்சன் ஹுவாங், அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த உலகின் முன்னணி சிப் தயாரிப்பு நிறுவனமான என்விடியாவின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக (சிஇஓ) இருந்து வந்தார். இவர், சிங்கப்பூரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட ‘மெகாஸ்பீட் இன்டா்நேஷனல்’ நிறுவனத்தின் முன்னாள் உயா் அதிகாரியான ஆலிஸ் ஹுவாங்குடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததை அண்மையில் ஒப்புக்கொண்டாா்.

இதனிடையே, சீன உளவாளியாகச் சந்தேகிக்கப்படும் பெண்ணுடனான தனிப்பட்ட உறவு தேச பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளை எழுப்பியதைத் தொடா்ந்து, என்விடியாவின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி (சிஇஓ) ஜென்சன் ஹுவாங் வியாழக்கிழமை தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா்.

இதனைத் தொடர்ந்து, நிறுவனத்தின் தலைமை நிதி அதிகாரியான கோலெட் கிரெஸ் இடைக்கால சிஇஓ-ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

மேலும், ஆலிஸ் ஹுவாங் சீன அரசுக்கு நேரடியாகத் தகவல்களை வழங்கியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டைத் தொடா்ந்து, அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் உத்தரவின்பேரில் அந்நாட்டு புலனாய்வு அமைப்பான எஃப்பிஐ (FBI) இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

இந்த நிலையில், தனக்குக் கீழ் பணியாற்றும் என்விடியா நிறுவன அதிகாரி ஒருவருடனும் ஜென்சன் ஹுவாங் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இருப்பினும், இதுகுறித்த கேள்விக்கு என்விடியா நிறுவனமும் ஜென்சன் ஹுவாங்கும் பதிலளிக்க மறுத்து விட்டனர்.

Summary

Nvidia former CEO Jensen Huang had a ‘third affair’ with another employee

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

என்விடியா சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் ராஜிநாமா

என்விடியா சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் ராஜிநாமா

சீன உளவாளியுடன் உறவு... சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங்கை பதவியில் இருந்து நீக்க என்விடியா திட்டம்!

சீன உளவாளியுடன் உறவு... சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங்கை பதவியில் இருந்து நீக்க என்விடியா திட்டம்!

சீன பெண் உளவாளி சர்ச்சை... ரூ. 740 கோடி பங்குகளை இழந்த என்விடியா சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங்!

சீன பெண் உளவாளி சர்ச்சை... ரூ. 740 கோடி பங்குகளை இழந்த என்விடியா சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங்!

சீன பெண் உளவாளியுடன் நட்பு? விசாரணை வளையத்தில் என்விடியா சிஇஓ!

சீன பெண் உளவாளியுடன் நட்பு? விசாரணை வளையத்தில் என்விடியா சிஇஓ!

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER