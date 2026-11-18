நெதன்யாகுவுக்கு பின்னடைவு! இஸ்ரேல் நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தலைவர் பதவியைக் கைப்பற்றிய எதிர்க்கட்சிகள்!
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றமான நெசெட்டின் புதிய மக்களவைத் தலைவராக மதன் கஹானா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...
பெஞ்சமின் நெதன்யாகு - (கோப்புப் படம்)
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றமான நெசெட்டின் புதிய மக்களவைத் தலைவராக மதன் கஹானா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
120 இடங்களைக் கொண்ட இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்துக்கு கடந்த அக். 27-ஆம் தேதி பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதன் முடிவுகளில் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் 'லிகுட்' கூட்டணி 53 இடங்களுடன் தனிப்பெரும் அணியாக உருவெடுத்தாலும், பெரும்பான்மையை (61) எட்டவில்லை.
முன்னாள் ராணுவ தலைமைத் தளபதி காடி ஐசன்கோட் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி அணி 48 இடங்களை வென்றுள்ளன. 19 இடங்களில் வென்றுள்ள அரபு கட்சிகள், ஆட்சியைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக உருவெடுத்தன.
இஸ்ரேலின் நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவைத் தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் ஆகிய இரண்டு பதவிகளையும் எதிர்க்கட்சிகள் கைப்பற்றியுள்ளன. இதனால், தன்னுடைய பிரதமர் பதவியை தக்கவைப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நெதன்யாகுவுக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது
இஸ்ரேலில் புதிய மக்களவைத் தலைவரைத் தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கும் உறுப்பினர்களில் யார் அதிக ஓட்டுகளை பெறுகிறவர்கள் வெற்றியாளர் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
நெதன்யாகு கட்சி சார்பில் நிறுத்தப்பட்ட வேட்பாளர் ஓபிர் கட்ஸ் மொத்தம் 52 ஓட்டுகளையும், எதிர்க்கட்சி கூட்டணியான காடி ஐசன்கோட்டின் கூட்டணி சார்பில் நிறுத்தப்பட்ட வேட்பாளர் மதன் கஹானா 66 ஓட்டுகள் பெற்றனர். இதன்மூலம், மதன் கஹானா வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு, புதிய மக்களவைத் தலைவராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அதேபோன்று, இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றமான நெசெட்டில் ஜாயிண்ட் லிஸ்ட் கூட்டணியின் தலைவர் அகமது திபி, மக்களவைத் துணைத் தலைவராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
காடி ஐசன்கோட் கூட்டணியில் மொத்தம் 48 எம்பிக்கள் இருக்கின்றனர். விடுபட்ட ஒரு எம்பியைத் தவிர்த்து அரபு கட்சிகளின் 18 எம்பிக்கள் ஐசன்கோட்டின் தரப்பு வேட்பாளருக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர். இதனால், அரபு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமராக காடி ஐசன்கோட் பதவியேற்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது.
Summary
Matan Kahana is expected as soon as Wednesday to start the process of undoing much of the agenda of Netanyahu, Israel's longest serving prime minister who has been in and out of office for three decades.
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