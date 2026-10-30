இழுபறியில் இஸ்ரேல் தேர்தல் முடிவுகள்: அரபுக் கட்சியின் ஆதரவை மறுத்த நெதன்யாகு!
அரபுக் கட்சிகளின் ஆதரவை இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளதைப் பற்றி...
இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு - கோப்புப் படம்
அரபுக் கட்சிகளின் ஆதரவை இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளார்.
உலகமே எதிர்பார்த்த இஸ்ரேல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் கடந்த வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை 99 சதவிகிதம் நிறைவடைந்த நிலையில், பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு சார்ந்த லிகுட் கட்சி தலைமையிலான வலதுசாரி கூட்டணி 53 இடங்களிலும், முன்னாள் ராணுவ தலைமைத் தளபதி காடி ஐசன்கோட் தலைமையிலான எதிா்க்கட்சிக் கூட்டணி 48 இடங்களிலும், அரபு கட்சிகள் 19 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பதிவான 99 சதவிகித வாக்குகள் எண்ணி முடிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், எந்த கட்சியும் ஆட்சி அமைப்பதற்கு தேவையான பெரும்பான்மையைப் பெறவில்லை.
மொத்தமுள்ள 120 இடங்களைக் கொண்ட இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தில் ஆட்சியமைக்க 61 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணி முடிக்கப்பட்டு வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. இந்த தேர்தலில் அரபு கட்சிகள் 19 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், புதிய பிரதமரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் கிங் மேக்கராக அவர்கள் உருவாகியுள்ளயிருந்தாலும், கூட்டணி ஆட்சி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
நெதன்யாகுவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணியும் அரபு கட்சிகளும் இணைந்தால் 67 உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் புதிய அரசை அமைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனினும், அரபுக் கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து எதிர்க்கட்சி கூட்டணிக்குள் மாறுபட்ட கருத்துகள் நிலவுகின்றன.
இஸ்ரேலின் இறுதித் தேர்தல் முடிவுகள் நவ. 4 அன்று அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக்கிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும். புதிய நெசெட் (நாடாளுமன்றம்) நவ. 10 அன்று பதவியேற்கும். அதன்பிறகு, 120 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் குறைந்தது 61 பேரின் ஆதரவுடன் புதிய பிரதமர் தேர்வு செய்யப்படுவார். அவ்வாறு தேர்வு செய்யப் படாவிடில், அடுத்தாண்டு மீண்டும் தேர்தல் நடத்தப்படும்.
நெதன்யாகுவின் வலதுசாரி கூட்டணியின் 53 மற்றும் அரபுக் கட்சியின் 19 இடங்களுடன் மொத்தமாக 72 பேரின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்கலாம் என்ற நிலையில், அரபுக் கட்சியின் ஆதரவை பெஞ்சமின் நெதன்யாகு நிராகரித்திருக்கிறார். அதேநேரத்தில் வலதுசாரி கூட்டணியில் இருக்கும் தீவிர பழமைவாத யூதக் கட்சிகள் நெதன்யாகுவுடன் தொடர்ந்து இணைந்திருக்குமா? என்ற கேள்விகளும் எழுந்திருக்கின்றன.
நெதன்யாகுவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணியும் அரபு கட்சிகளும் இணைந்தால் 67 உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் புதிய அரசை அமைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனினும், அரபு கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து எதிர்க்கட்சி கூட்டணிக்குள் மாறுபட்ட கருத்துகள் நிலவி வருகின்றன.
Summary
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has reiterated his opposition to forming a government with Arab parties, declaring that it was “forbidden to form a government with them” in a video shared on X featuring remarks by Arab lawmakers backing the Palestinian cause.
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