The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாஜக தொடர்ந்து ஆட்சியில் நீடிப்பது எப்படி? ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வேண்டும் - ராகுல்ஜெம் வீரமணி வழக்கு: சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹனுக்கு 3 நாள்கள் போலீஸ் காவல்!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக 48 மணிநேரம் கெடு; நாடு தழுவிய போராட்டம்! - சிஜேபி எச்சரிக்கை!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக 48 மணிநேரம் கெடு; நாடு தழுவிய போராட்டம்! - சிஜேபி எச்சரிக்கை! பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்! அரசாணையை ரத்து செய்ய முதல்வர் விஜய் உத்தரவு?தனியார் விமானத்தில் பறக்கும் முதல்வர்! அரசு செலவு அல்ல, தனிநபர் செலவிடுவதாக விளக்கம்!புனரமைக்கப்பட்ட மதுரை காந்தி அருங்காட்சியகம்! 28-ஆம் தேதி திறந்து வைக்கிறார் முதல்வர்!

ஐநா கூட்டத்தொடர்: நேற்று ஈரான் அதிபர், இன்று இஸ்ரேல் பிரதமர்! நியூயார்க் சென்றார் நெதன்யாகு!

ஐ.நா. அவையில் உரையாற்ற இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு நியூயார்க் நகரத்துக்குச் சென்றுள்ளது குறித்து...

Netanyahu arrives in New York

இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு - ஏபி

Published On :

ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் பொது அவைக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு நியூயார்க் நகரத்துக்குச் சென்றடைந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய நாடுகள் பொது அவையின் 81 ஆவது கூட்டத்தொடர் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தக் கூட்டத்தில், ஏராளமான உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று உரையாற்றி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், ஐ.நா. கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்க இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு இன்று (செப். 24) நியூயார்க் நகரத்துக்குச் சென்றடைந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய நேரப்படி இன்றிரவு 11.30 மணியளவில் அவர் உரையாற்றுவார் எனக் கூறப்படுகிறது.

இஸ்ரேலிய பிரதமரின் இந்தப் பயணத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பை சந்திப்பதற்கான எந்தவொரு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஏற்கெனவே, நேற்று நடைபெற்ற ஐ.நா. கூட்டத்தொடரில் ஈரான் அதிபர் மசூத் பெஷேஷ்கியன் பங்கேற்று தங்கள் நாட்டின் மீதான அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்கள் குறித்து உரையாற்றினார்.

முன்னதாக, இஸ்ரேலிய பிரதமர் நெதன்யாகு நியூயார்க் வந்தால், காஸாவில் அரங்கேறிய இஸ்ரேலின் போர்க்குற்றங்களுக்கு சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள பிடிஉத்தரவின் அடிப்படையில் அவரைக் கைது செய்வேன் என நியூயார்க் நகர மேயர் ஸோரான் மம்தானி கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Israeli PM Netanyahu has arrived in New York City to participate in the UNGA session.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காட்டுமிராண்டிகளுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள முடியாது: ஈரான் மீது நெதன்யாகு விமர்சனம்!

காட்டுமிராண்டிகளுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள முடியாது: ஈரான் மீது நெதன்யாகு விமர்சனம்!

இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கு ‘இன்டா்போல்’ நோட்டீஸ்!

இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கு ‘இன்டா்போல்’ நோட்டீஸ்!

இனப்படுகொலை! இஸ்ரேல் பிரதமருக்கு எதிராக துருக்கி பிடி உத்தரவு!

இனப்படுகொலை! இஸ்ரேல் பிரதமருக்கு எதிராக துருக்கி பிடி உத்தரவு!

நியூயார்க் மேயர் வெறுப்பைப் பரப்புகிறார்: இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு

நியூயார்க் மேயர் வெறுப்பைப் பரப்புகிறார்: இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு

விடியோக்கள்

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service