பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்க தளவாடங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல்!
பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளவாடங்கள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதல் குறித்து...
ஈரான்... - கோப்புப் படம் | ஏபி
பஹ்ரைன் நாட்டிலுள்ள அமெரிக்க ராணுவத்தின் முக்கிய தளவாடங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக, ஈரானின் புரட்சிகர காவல் படை அறிவித்துள்ளது.
ஈரான் மீதான அமெரிக்காவின் போருக்குப் பதிலடியாக, வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க கட்டமைப்புகளைக் குறிவைத்து ஈரானிய படைகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், பஹ்ரைனின் அல்-ரிஃபா மற்றும் அவாலி ராணுவத் தளங்களிலுள்ள அமெரிக்க கட்டமைப்புகள் மீது சனிக்கிழமை (நவ. 21) இரவு ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணை மூலம் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தாக்குதலில், அமெரிக்காவின் 2 பேட்ரியாட் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை அழித்துள்ளதாக, ஈரானிய படைகள் அறிவித்துள்ளன. ஈரானின் வான்வழியில் அமெரிக்காவின் ட்ரோன்கள் தொடர்ந்து அத்துமீறியதால், இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இந்தத் தாக்குதல் மக்களின் பயன்பாட்டிலுள்ள தொழிற்சாலைக் கட்டமைப்புகளைக் குறிவைத்து நடத்தப்பட்டதாகவும், ஈரானின் வான்வழித் தாக்குதல்களை இடைமறித்துத் தகர்த்துள்ளதாகவும், பஹ்ரைனின் உள்துறை அமைச்சகம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
ஏற்கெனவே, சுமார் 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு குவைத் மற்றும் பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் அமைந்துள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவத் தளவாடங்களைக் குறிவைத்து ஈரானிய படைகள் கடந்த நவ.18 ஆம் தேதி முதல் தாக்குதலைத் தொடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Iran's Revolutionary Guard has announced that it carried out an attack on key U.S. military assets in Bahrain.
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