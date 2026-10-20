ரஷியாவைத் தொடர்ந்து..! ஈரான் செல்லும் பாகிஸ்தான் ராணுவத் தளபதி!
பாகிஸ்தான் ராணுவத் தலைமைத் தளபதி ஆசிம் முனீர் ஈரானுக்குச் செல்வது குறித்து...
பாகிஸ்தான் ராணுவத் தளபதி அசீம் முனீருடன் ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சா் அப்பாஸ் அராக்சி. - கோப்புப் படம் | எக்ஸ்
பாகிஸ்தான் ராணுவத் தலைமைத் தளபதி ஆசிம் முனீர் ஈரானுக்குச் செல்வதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான போரில் இருதரப்புக்கும் இடையே பாகிஸ்தான் அரசு போர்நிறுத்தம் கொண்டு வருவதற்குத் தொடர்ந்து முயன்று வருகிறது.
ஏற்கெனவே, பாகிஸ்தானின் மத்தியஸ்தம் மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட போர்நிறுத்தம் சில வாரங்களிலேயே முறிந்து இருதரப்பும் மீண்டும் போர் தாக்குதல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், பாகிஸ்தானின் ராணுவத் தலைமைத் தளபதி ஆசிம் முனீர் இன்று (அக். 20) அரசு முறைப் பயணமாக ஈரானுக்குச் செல்வதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பயணத்தில், ஈரானிய அதிபர் மசூத் பெஷேஷ்கியன் மற்றும் ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி உள்ளிட்டோரை அவர் நேரில் சந்தித்து உரையாடுவார் எனக் கூறப்படுகிறது.
அமெரிக்கா உடனான போரால், வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க கட்டமைப்புகளைக் குறிவைத்து ஈரானிய படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. இதனால், வளைகுடா முழுவதும் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகின்றது.
இந்தப் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர ரஷியா மத்தியஸ்தம் செய்யத் தயார் என ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் அறிவித்திருந்ததைத் தொடர்ந்து, ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவ் நேற்று ஈரான் சென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Pakistan Army Chief Asim Munir is reportedly traveling to Iran.
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