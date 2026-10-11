தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும்: ஆம் ஆத்மி

தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும்: ஆம் ஆத்மி
இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும் என்று ஆம் ஆத்மி கட்சி தெரிவித்துள்ளது குறித்து...
ஆம் ஆத்மி எம்.பி. சஞ்சய் சிங் - கோப்புப்படம்
புது தில்லி: தில்லியில் போராட்டம் நடத்த சிஜேபி அழைப்பு விடுத்துள்ளதை அடுத்து பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்த நிலையிலும், தேர்தல் நடைமுறைகளில் மாற்றம், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும் என்று ஆம் ஆத்மி கட்சி தொண்டர்கள் உறுதியளித்துள்ளனர்.
அக்கட்சித் தொண்டர் ஒருவர், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதில் இருந்து தங்களைத் தடுக்காது என்று கூறினார்.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான ஆா்ப்பாட்டங்களின் போது பெண்கள், வழக்குரைஞா்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளா்கள் உள்ளிட்ட போராட்டக்காரா்களுக்கு எதிராக தில்லி காவல்துறை பலப்பிரயோகம் செய்ததாக ஆம் ஆத்மி கட்சி எம். பி. சஞ்சய் சிங் ஞாயிற்றுக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இது குறித்து அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களுடன் பேசியதாவது:
மெட்ரோ நிலையங்களை மூடுவதன் மூலமும், ரயில்களை நிறுத்துவதன் மூலமும், இணைய கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதன் மூலமும், தலைநகா் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் படைகளை நிறுத்துவதன் மூலமும் மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவிக்கும் உரிமையை அதிகாரிகள் கட்டுப்படுத்தினா். சனிக்கிழமை தில்லியில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் தடுத்து வைக்கப்பட்டனா், போராட்டக்காரா்கள் பலவந்தமாக தாக்கப்பட்டனா்.
போலீஸ் பணியாளா்கள் ஒரு குருத்வாராவுக்குள் நுழைந்து அங்கு தஞ்சம் புகுந்த மக்களை தடுத்து வைத்தனா். இது மத நிறுவனத்திற்கும் அதன் மரபுகளுக்கும் அவமரியாதை. இந்த முன்னேற்றங்களை உள்ளடக்கிய பத்திரிகையாளா்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனா். வாக்காளா் நீக்கம் உள்ளிட்ட தோ்தல் செயல்முறைகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படும் கருத்து வேறுபாடுகளை பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு அடக்குகிறது. தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் சஞ்சய் சிங்.
Aam Aadmi Party (AAP) workers have vowed to continue protesting and demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
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