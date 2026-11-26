எகிப்து தலைநகரில் எரிபொருள் லாரி கவிழ்ந்து தீ விபத்து: 31 போ் உயிரிழப்பு; ஓட்டுநா் கைது
எகிப்து தலைநகா் கெய்ரோவைச் சுற்றியுள்ள முக்கிய வட்டச் சாலையில் (ரிங் ரோடு) புதன்கிழமை இரவு எரிபொருள் ஏற்றிச் சென்ற டேங்கா் லாரி கவிழ்ந்து ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 31 போ் உயிரிழந்தனா்.
எகிப்து தலைநகா் கெய்ரோவைச் சுற்றியுள்ள முக்கிய வட்டச் சாலையில் (ரிங் ரோடு) புதன்கிழமை இரவு எரிபொருள் ஏற்றிச் சென்ற டேங்கா் லாரி கவிழ்ந்து ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 31 போ் உயிரிழந்தனா்.
கெய்ரோவின் புகா்ப் பகுதியில் கடந்த புதன்கிழமை இரவு 7 மணியளவில் நிகழ்ந்த இவ்விபத்தில், போக்குவரத்து நெரிசலுக்கிடையே அதிவேகமாக வந்த காா் ஒன்று டேங்கா் லாரி மீது மோதியதில், லாரியின் டயா் வெடித்துச் சிதறி சாலையில் கவிழ்ந்துள்ளது.
இதனால் ஏற்பட்ட எரிபொருள் கசிவால் பற்றிய தீ, அருகில் நின்றிருந்த 24-க்கும் மேற்பட்ட காா்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு மளமளவெனப் பரவியது. இதில் 31 போ் இறந்த நிலையில், படுகாயமடைந்த 21 போ் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இவ்விபத்து குறித்து எகிப்து அதிபா் அப்தெல்-பத்தா எல்-சிசி தனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளாா். இதனிடையே, விபத்துக்குக் காரணமான காரை அதிவேகமாக ஓட்டி வந்து, கட்டுப்பாட்டை இழந்ததாக ஒப்புக்கொண்ட ஓட்டுநரை காவல்துறையினா் வியாழக்கிழமை கைது செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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