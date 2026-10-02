பாகிஸ்தானின் வான்வழித் தாக்குதல்: ஆப்கனில் 22 பயங்கரவாதிகள் கொலை
ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருந்த 2 முகாம்களைக் குறிவைத்து பாகிஸ்தான் பாதுகாப்புப் படையினா் வியாழக்கிழமை நடத்திய வான்வழித் தாக்குதலில் 22 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் அறிவித்துள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருந்த 2 முகாம்களைக் குறிவைத்து பாகிஸ்தான் பாதுகாப்புப் படையினா் வியாழக்கிழமை நடத்திய வான்வழித் தாக்குதலில் 22 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் அறிவித்துள்ளது.
அதேநேரம், இத்தாக்குதலில் 3 வீடுகள் தரைமட்டமாகின; பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட 9 பொதுமக்கள் உயிரிழந்ததாகவும், 11 போ் காயமடைந்ததாகவும் ஆப்கானிஸ்தானின் தலிபான் அரசு தெரிவித்துள்ளது.
எல்லை தாண்டிய ஊடுருவல்கள் மற்றும் பயங்கரவாதப் புகாா்கள் காரணமாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஏற்கெனவே பதற்றம் நிலவி வரும் சூழலில், தினசரி தொடா் தாக்குதல்கள் இருதரப்பு உறவில் விரிசலை மேலும் அதிகரித்து வருகிறது.
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