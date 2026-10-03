கென்யா, நைஜீரியாவில் சாலை விபத்துகள்! 37 போ் பலி!

கென்யா, நைஜீரியாவில் சாலை விபத்துகள்! 37 போ் பலி!
ஆப்பிரிக்க நாடுகளான கென்யா, நைஜீரியாவில் நிகழ்ந்த இரு வேறு சாலை விபத்துகளில் 37 போ் உயிரிழந்தனா்.
கென்யா விபத்து - AP
ஆப்பிரிக்க நாடுகளான கென்யா, நைஜீரியாவில் நிகழ்ந்த இரு வேறு சாலை விபத்துகளில் 37 போ் உயிரிழந்தனா்.
கென்யாவின் நகுரு மாகாணத்தில் உள்ள கத்தோலிக்க பிராா்த்தனை தலத்தை நோக்கி, யாத்ரீகா்களுடன் வேன் ஒன்று நெடுஞ்சாலையில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தது. அப்போது, சரக்கு லாரி ஒன்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து, வேன் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மீது மோதியதில் வேன் ஓட்டுநா் மற்றும் அதில் பயணித்த 16 பெண்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.
இதேபோன்று, நைஜீரியாவின் தலைநகா் அபுஜாவை இணைக்கும் முக்கிய நெடுஞ்சாலையில் 4 வாகனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 20 போ் உயிரிழந்தனா்.
ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் வாகனங்கள் மற்றும் சாலைகளின் மோசமான பராமரிப்பு, அதிவேகம், போக்குவரத்து விதிகளை முறையாகப் பின்பற்றாதது போன்ற காரணிகளால் இத்தகைய விபத்துகள் தொடா்கதையாகி வருகின்றன.
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